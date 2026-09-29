Rosario Central festejará el título desde las 19 en el Monumento Nacional a la Bandera

El festejo de Rosario Central en el Monumento Nacional a la Bandera por la obtención de la Supercopa Internacional fue reprogramado y se realizará mañana, martes 29 de septiembre, desde las 19. La modificación responde al pronóstico de lluvias previsto para este lunes.

La celebración tendrá como protagonista al plantel campeón, que estará junto al trofeo para compartir el título con los hinchas. La propuesta se desarrollará bajo la consigna “La Copa en el Monumento con el plantel”.

Central se consagró el sábado al vencer a Estudiantes en Santiago del Estero y, tras el partido, los hinchas que viajaron comenzaron los festejos. En Rosario también hubo celebraciones espontáneas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Monumento, la Sede Fundacional y las inmediaciones del Gigante de Arroyito.