Rosario Central festejará el título desde las 19 en el Monumento Nacional a la Bandera
La celebración junto al plantel y el trofeo estaba prevista para el lunes, pero el pronóstico de lluvias modificó el cronograma. El plantel llegará en un colectivo descapotable
29/09/2026 | 06:55Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Festejos de jugadores de Rosario Central tras el título.
El festejo de Rosario Central en el Monumento Nacional a la Bandera por la obtención de la Supercopa Internacional fue reprogramado y se realizará mañana, martes 29 de septiembre, desde las 19. La modificación responde al pronóstico de lluvias previsto para este lunes.
La celebración tendrá como protagonista al plantel campeón, que estará junto al trofeo para compartir el título con los hinchas. La propuesta se desarrollará bajo la consigna “La Copa en el Monumento con el plantel”.
Central se consagró el sábado al vencer a Estudiantes en Santiago del Estero y, tras el partido, los hinchas que viajaron comenzaron los festejos. En Rosario también hubo celebraciones espontáneas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Monumento, la Sede Fundacional y las inmediaciones del Gigante de Arroyito.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra? La celebración es un festejo de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional.
¿Quiénes participan en el festejo? El plantel campeón de Rosario Central y los hinchas.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento? Se realizará el martes 29 de septiembre a las 19 horas.
¿Dónde se celebra el evento? En el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario.
¿Por qué se reprogramó el evento? Fue reprogramado debido al pronóstico de lluvias previsto para el lunes.