En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Rosario Central festejará el título desde las 19 en el Monumento Nacional a la Bandera

La celebración junto al plantel y el trofeo estaba prevista para el lunes, pero el pronóstico de lluvias modificó el cronograma. El plantel llegará en un colectivo descapotable

29/09/2026 | 06:55Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Festejos de jugadores de Rosario Central tras el título.

FOTO: Festejos de jugadores de Rosario Central tras el título.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El festejo de Rosario Central en el Monumento Nacional a la Bandera por la obtención de la Supercopa Internacional fue reprogramado y se realizará mañana, martes 29 de septiembre, desde las 19. La modificación responde al pronóstico de lluvias previsto para este lunes.

La celebración tendrá como protagonista al plantel campeón, que estará junto al trofeo para compartir el título con los hinchas. La propuesta se desarrollará bajo la consigna “La Copa en el Monumento con el plantel”.

Central se consagró el sábado al vencer a Estudiantes en Santiago del Estero y, tras el partido, los hinchas que viajaron comenzaron los festejos. En Rosario también hubo celebraciones espontáneas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Monumento, la Sede Fundacional y las inmediaciones del Gigante de Arroyito.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra? La celebración es un festejo de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional.

¿Quiénes participan en el festejo? El plantel campeón de Rosario Central y los hinchas.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? Se realizará el martes 29 de septiembre a las 19 horas.

¿Dónde se celebra el evento? En el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario.

¿Por qué se reprogramó el evento? Fue reprogramado debido al pronóstico de lluvias previsto para el lunes.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf