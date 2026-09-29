Tailandia destina 122 millones de dólares para ayudar a millones afectados por inundaciones

BANGKOK (AP) — El gobierno de Tailandia aprobó el martes fondos de emergencia por un monto de 122 millones de dólares para las víctimas de las inundaciones, que han afectado al país desde mediados de septiembre. Este desastre natural ha impactado a más de 2,6 millones de personas y ha causado al menos 19 muertes.

La capital, Bangkok, se recupera lentamente tras días de intensas lluvias e inundaciones, aunque algunas interrupciones persisten. El principal aeropuerto de Tailandia ha enfrentado cancelaciones de vuelos y se encuentra lidiando con un considerable retraso en la entrega de equipaje.

Según el portavoz del gobierno, Ekkapob Pianpises, los fondos aprobados, equivalentes a 4.100 millones de baht, serán administrados por el Ministerio del Interior para compensar a las personas afectadas por las inundaciones en todo el país.

Aunque la lluvia ha cesado en gran medida en Bangkok, algunos vecindarios, especialmente en el este, siguen bajo el agua. El gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt, indicó que se espera que el tráfico vuelva a la normalidad en la mayoría de las vías principales en un plazo de dos días, aunque en algunas áreas de menor altitud podría demorar hasta una semana en secar el pavimento.

A pesar de que se anticipaba que Bangkok se mantuviese seco, el Departamento Meteorológico de Tailandia pronosticó fuertes lluvias para otras partes del país el martes.

El ministro de Industria, Varawut Silpa-archa, estimó que las inundaciones han causado daños por aproximadamente 22 millones de baht (unos 655.000 dólares) a empresas en todo el país. Funcionarios reportaron que residentes de 29 de las 76 provincias de Tailandia aún se encontraban afectados por las inundaciones el martes. De las 19 muertes, cuatro se registraron en Bangkok.

Thai Airways, una de las principales aerolíneas que opera en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, se disculpó con los pasajeros por un retraso masivo en la entrega de maletas, atribuido en parte a la falta de personal debido a las inundaciones.

El martes, se podían observar cientos de maletas alineadas en la zona de llegadas. La Fuerza Aérea tailandesa informó que había enviado personal al aeropuerto para ayudar a resolver el problema del equipaje.

"Me disculpo sinceramente con todos los pasajeros por las molestias ocasionadas. Thai Airways está haciendo todo lo posible para garantizar que los pasajeros se reencuentren con su equipaje lo antes posible", expresó Chai Eamsiri, director general de la aerolínea.

La aerolínea también canceló más de 10 vuelos nacionales e internacionales el martes y miércoles.

En Bang Kapi, uno de los barrios más afectados de Bangkok, los residentes se desplazaban por calles inundadas y algunos usaban pequeñas embarcaciones para moverse. Tras las inundaciones, se instaló un mercado improvisado en una pasarela elevada, donde vendedores de un mercado cercano, aún inundado, ofrecían carne, verduras y hierbas. La música sonaba a todo volumen mientras los vendedores llamaban a los clientes que caminaban entre el agua o atravesaban el centro comercial para llegar hasta ellos.

Lon Cheng, un vendedor camboyano que ha vivido en Tailandia por más de 20 años, animaba a los clientes y bailaba al ritmo de la música detrás de su puesto de verduras, a pesar de haber sufrido grandes pérdidas por las inundaciones.

"El primer día... gasté unos 70.000 baht (alrededor de 2.100 dólares) y solo pude vender por 20.000 baht (aproximadamente 600 dólares)", relató. "Fue una gran pérdida, pero aun con pérdidas necesito vender".

Los países vecinos también se han visto afectados por las inundaciones. En Myanmar, al menos 10 personas murieron y decenas están desaparecidas debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la región costera meridional de Tanintharyi, según reportes locales.

Las inundaciones repentinas también han impactado a al menos 10 provincias de Camboya, afectando a 44.889 familias y obligando a casi 4.000 personas a evacuar, según funcionarios de gestión de desastres. En el complejo de templos centenarios de Angkor, se están preparando compuertas de agua y sistemas de desvío para mitigar el riesgo de inundaciones en el sitio arqueológico.