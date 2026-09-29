El fiscal Róger Mariaca rechaza la revocación de su visa por parte de Estados Unidos

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) - El fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, quien se encuentra al frente de la investigación del caso Cerimedo, expresó su rechazo a la decisión de Estados Unidos de revocar su visa y la de otros 12 ciudadanos bolivianos, haciendo un llamado a la defensa de la soberanía y la independencia institucional.

El Gobierno boliviano, por su parte, anunció que solicitará a Washington información y pruebas sobre las acusaciones en contra de los afectados, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

"Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no", afirmó Mariaca en una conferencia de prensa que fue transmitida a nivel nacional.

En el mismo contexto, rechazó las imputaciones realizadas por Estados Unidos y aseguró que esta medida no afectará las investigaciones del Ministerio Público.

Acusaciones por corrupción

Washington sostiene que Mariaca ha abusado de su cargo al aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia.

Estas acusaciones son parte de una política de restricciones de visa implementada por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de varios países, entre ellos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes se les señala por corrupción y por socavar gobiernos elegidos democráticamente.

Mariaca manifestó que recibió la noticia con sorpresa, pero enfatizó que una decisión migratoria de otro país no puede limitar sus atribuciones constitucionales.

Continuará la investigación del caso Cerimedo

"No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión", afirmó Mariaca, refiriéndose al proceso judicial contra Fernando Cerimedo, ex asesor del presidente Rodrigo Paz, actualmente recluido en Chonchocoro. También mencionó las pesquisas sobre las "narcomaletas" y los casos de combustibles, que han generado gran controversia en el país andino.

El Gobierno boliviano también se pronunció oficialmente. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó de "muy graves" las acusaciones y anunció que se solicitará información complementaria y pruebas para que sean analizadas en Bolivia y se lleve a cabo la investigación correspondiente.

Asimismo, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó que se iniciará una investigación sobre la lista publicada por Estados Unidos contra los ciudadanos bolivianos mencionados, y aseguró que se tomarán las acciones necesarias para que los involucrados comparezcan ante la justicia boliviana.