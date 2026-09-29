Milei viaja a París para encabezar la Argentina Week y reunirse con Macron en busca de inversiones
El Presidente parte este martes a Francia para desplegar una intensa agenda comercial con líderes globales, gobernadores y gigantes empresariales de energía y minería.
29/09/2026 | 07:31Redacción Cadena 3
FOTO: Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Argentina, Javier Milei (archivo).
El presidente Javier Milei partirá este martes por la noche rumbo a París para liderar una ambiciosa gira comercial e institucional centrada en atraer inversiones extranjeras.
La actividad oficial comenzará el miércoles con una recepción en la Embajada argentina y tendrá su jornada central el jueves en el Château de la Muette, sede de la OCDE, bajo el lema "Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión".
En ese escenario, Milei expondrá a las 5:30 (hora argentina) las reformas macroeconómicas y el proceso de desregulación que atraviesa el país. El plato fuerte del día llegará a las 13:50 con una reunión bilateral privada en el Palacio del Elíseo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, quien luego ofrecerá una recepción de honor a la comitiva argentina. Además, durante la gira, el jefe de Estado será distinguido por el Paris Economic Forum.
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Tensión bilateral. El Gobierno denunció vuelos ilegales de una empresa inglesa desde Malvinas a Chile y exige sanciones
Según fuentes oficiales, la firma Thales UK Limited unió el archipiélago con la ciudad de Punta Arenas. Además, la Oficina del Presidente anunció el inicio de un arbitraje para frenar el proyecto hidrocarburífero “Sea Lion”.
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La cumbre internacional reunirá a directivos de las principales compañías del mundo, entre los que destacan Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Gary Nagle (Glencore), Héctor Grisi (Santander), Margarita Louis-Dreyfus (Louis Dreyfus Company), Horacio Marín (YPF), Alejandro y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy) y Jerome Precresse (Río Tinto).
La comitiva oficial integrará también a ministros nacionales y a 11 gobernadores provinciales, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut), enfocados en potenciar los sectores extractivos y productivos del país:
Energía, minería y sector nuclear: El viernes, las autoridades nacionales y provinciales mantendrán un encuentro clave en la Agencia Internacional de Energía (IEA) para presentar las oportunidades de inversión que abre el nuevo marco normativo en petróleo, gas y minerales críticos.
Comercio e integración regional: La Cámara de Comercio Internacional (ICC) albergará una mesa redonda estratégica sobre las ventajas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, la seguridad jurídica y las cadenas de valor globales.
Tecnología e Inteligencia Artificial: Se desarrollarán mesas dedicadas a promocionar el talento local y atraer capitales para el desarrollo de la economía del conocimiento.
Ronda de negocios B2B (Seafood Edition): En el Hotel Sofitel Paris Baltimore, 15 empresas pesqueras argentinas concretarán 165 reuniones de negocios con referentes de la industria alimentaria europea para posicionar productos emblemáticos como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.
Lectura rápida
¿Qué hará Javier Milei en París? Liderará una gira comercial e institucional para atraer inversiones extranjeras.
¿Cuándo comienza la actividad oficial? Comenzará el miércoles con una recepción en la Embajada argentina.
¿Dónde se realizará la jornada central? En el Château de la Muette, sede de la OCDE.
¿Con quién se reunirá Milei? Tendrá una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron.
¿Qué sectores se potenciarán durante la gira? Se enfocarán en energía, minería, comercio e integración regional y tecnología.