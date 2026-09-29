Milei viaja a París para encabezar la Argentina Week y reunirse con Macron en busca de inversiones

El presidente Javier Milei partirá este martes por la noche rumbo a París para liderar una ambiciosa gira comercial e institucional centrada en atraer inversiones extranjeras.

La actividad oficial comenzará el miércoles con una recepción en la Embajada argentina y tendrá su jornada central el jueves en el Château de la Muette, sede de la OCDE, bajo el lema "Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión".

En ese escenario, Milei expondrá a las 5:30 (hora argentina) las reformas macroeconómicas y el proceso de desregulación que atraviesa el país. El plato fuerte del día llegará a las 13:50 con una reunión bilateral privada en el Palacio del Elíseo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, quien luego ofrecerá una recepción de honor a la comitiva argentina. Además, durante la gira, el jefe de Estado será distinguido por el Paris Economic Forum.

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La cumbre internacional reunirá a directivos de las principales compañías del mundo, entre los que destacan Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Gary Nagle (Glencore), Héctor Grisi (Santander), Margarita Louis-Dreyfus (Louis Dreyfus Company), Horacio Marín (YPF), Alejandro y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy) y Jerome Precresse (Río Tinto).

La comitiva oficial integrará también a ministros nacionales y a 11 gobernadores provinciales, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut), enfocados en potenciar los sectores extractivos y productivos del país:

Energía, minería y sector nuclear: El viernes, las autoridades nacionales y provinciales mantendrán un encuentro clave en la Agencia Internacional de Energía (IEA) para presentar las oportunidades de inversión que abre el nuevo marco normativo en petróleo, gas y minerales críticos.

Comercio e integración regional: La Cámara de Comercio Internacional (ICC) albergará una mesa redonda estratégica sobre las ventajas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, la seguridad jurídica y las cadenas de valor globales.

Tecnología e Inteligencia Artificial: Se desarrollarán mesas dedicadas a promocionar el talento local y atraer capitales para el desarrollo de la economía del conocimiento.

Ronda de negocios B2B (Seafood Edition): En el Hotel Sofitel Paris Baltimore, 15 empresas pesqueras argentinas concretarán 165 reuniones de negocios con referentes de la industria alimentaria europea para posicionar productos emblemáticos como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.