Vandalismo en Tucumán: jóvenes reparan el daño tras ser escrachados en redes sociales

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) – Un acto de vandalismo en Tucumán culminó con un desenlace positivo, ya que los jóvenes que destruyeron una maceta de un local decidieron repararlo tras la viralización de su accionar. Este incidente se dio a conocer hace unos días cuando el comercio gastronómico, ubicado en la calle Provincia de Corrientes al 579, en San Miguel de Tucumán, compartió un video captado por las cámaras de seguridad que muestra a los jóvenes pasando por la puerta y rompiendo una maceta sin motivo aparente.

En el video, el local expresó su tristeza y frustración: "Nos da mucha pena tener que mostrar esto y simplemente no entendemos este actuar. Nos da bronca y, sobre todo, mucha tristeza ver con qué facilidad alguien puede destruir algo simplemente porque sí. Esto no es gracioso. No es una travesura", señalaron.

Como era de esperar, el video se volvió viral, acumulando cientos de visualizaciones y comentarios negativos. Sin embargo, en una publicación reciente en su cuenta de Instagram, el local mostró que los jóvenes involucrados se acercaron al establecimiento para reparar el daño causado.

Este segundo video también se hizo popular, pero en esta ocasión los comentarios fueron positivos, reconociendo la acción responsable de los jóvenes. "Así como mostramos lo que estuvo mal, también nos parece justo reconocer cuando alguien decide hacer las cosas bien", manifestaron desde el local.