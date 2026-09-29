Seis años del asesinato del policía Juan Pablo Roldán en Palermo por un paciente psiquiátrico

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) – Seis años se cumplieron del crimen del policía Juan Pablo Roldán cometido por el paciente psiquiátrico Rodrigo Roza en septiembre de 2020 en el barrio porteño de Palermo. Por el ataque, el efectivo y el acusado fallecieron, mientras que el psiquiatra fue absuelto en 2023 en el juicio.

Era una tarde tranquila de lunes en Palermo donde algunos bares de la Ciudad de Buenos Aires ya abrían sus puertas en medio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en la esquina de las calles San Martín de Tours y la avenida Figueroa Alcorta, a metros del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), se desató el caos.

Efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron hasta el lugar por la presencia de una persona con problemas psiquiátricos que molestaba a clientes en una cafetería, hallaron a Roza, quien se encontraba en pleno brote psicótico y, de repente, sacó una cuchilla de su mochila y comenzó a amenazar a los agentes.

A pesar de que los agentes intentaron tranquilizarlo, Roza se abalanzó sobre Roldán y lo apuñaló con el arma blanca a la altura del corazón, provocando su muerte. Para defenderse, el efectivo baleó al agresor, quien falleció horas después en el Hospital Fernández.

En medio del reclamo de justicia, a mediados de 2023 se llevó a cabo el juicio oral contra el psiquiatra Jorge Alberto Monforte. Según la acusación, pasó por alto "los controles urgentes, necesarios y adecuados que el mencionado paciente requería", como la mediación y lo que hace a una posible internación.

Monforte había visto a Roza el 8 de mayo y el 3 de julio del 2020 y en septiembre los hermanos lo habían llamado para avisarle que había abandonado la medicación que aquel le había diagnosticado, pero recién le agendó una sesión para octubre.

El accionar del psiquiatra "importó una elevación del riesgo por encima del permitido que implicó el abandono de dicho paciente a su cargo -Rodrigo Facundo Roza- a su suerte, dejándolo en una situación de desamparo y desprotección tal que derivara en su fallecimiento."

Pese a que en los alegatos el fiscal Sandro Abraldes había pedido tres años de prisión en suspenso y la querella diez años, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 28 porteño lo absolvió de los delitos de abandono de persona seguido de muerte de su paciente y el homicidio culposo del agente.

Dicho dictamen fue confirmado en mayo de este año por la Corte Suprema de Justicia.