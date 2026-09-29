Santa Fe: cuándo cobran los trabajadores provinciales los haberes de septiembre

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a septiembre para trabajadores provinciales. La acreditación comenzará el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 7, con un incremento acumulado del 5,5% respecto de junio.

El aumento corresponde al acuerdo paritario para el segundo semestre del año y contempla un 2% en julio, 1,8% en agosto y 1,7% en septiembre. Además, se estableció un incremento mínimo garantizado de $100.000, siempre calculado en relación con el salario de junio.

El jueves 1 cobrarán el personal policial y penitenciario y los pasivos con haberes de bolsillo de hasta $1.550.000. El viernes 2 será el turno de los activos que perciban hasta ese monto y de los docentes de escuelas privadas transferidas de 1° y 2° convenio. El lunes 5, con acreditación en cuenta el sábado 3, cobrarán el resto de los activos que superen los $1.550.000 y los docentes de escuelas privadas históricas.

El martes 6 recibirán sus haberes los pasivos que superen los $1.550.000 de bolsillo. Finalmente, el miércoles 7 cobrarán las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa (MPD), el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.