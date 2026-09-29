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Santa Fe: cuándo cobran los trabajadores provinciales los haberes de septiembre

La acreditación comenzará el jueves 1 de octubre y terminará el miércoles 7, con una suba acumulada del 5,5% y un piso adicional de $100.000 calculado sobre los valores de junio.

29/09/2026 | 08:38Redacción Cadena 3 Rosario

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El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a septiembre para trabajadores provinciales. La acreditación comenzará el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 7, con un incremento acumulado del 5,5% respecto de junio.

El aumento corresponde al acuerdo paritario para el segundo semestre del año y contempla un 2% en julio, 1,8% en agosto y 1,7% en septiembre. Además, se estableció un incremento mínimo garantizado de $100.000, siempre calculado en relación con el salario de junio.

El jueves 1 cobrarán el personal policial y penitenciario y los pasivos con haberes de bolsillo de hasta $1.550.000. El viernes 2 será el turno de los activos que perciban hasta ese monto y de los docentes de escuelas privadas transferidas de y convenio. El lunes 5, con acreditación en cuenta el sábado 3, cobrarán el resto de los activos que superen los $1.550.000 y los docentes de escuelas privadas históricas.

El martes 6 recibirán sus haberes los pasivos que superen los $1.550.000 de bolsillo. Finalmente, el miércoles 7 cobrarán las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa (MPD), el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Lectura rápida

¿Qué se informó? El cronograma de pago de haberes correspondientes a septiembre para trabajadores provinciales en Santa Fe.

¿Quién lo informó? El Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Economía.

¿Cuándo comenzará el pago? El pago comenzará el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 7.

¿Cuál es el incremento acumulado? El incremento acumulado es del 5,5% respecto de junio.

¿Cómo se distribuyen los pagos? Los pagos se distribuyen por categorías de trabajadores y fechas específicas entre el 1 y el 7 de octubre.

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