En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre, Santa Fe experimentará lluvias moderadas con temperaturas que oscilarán entre 16° y 24°. La humedad será alta y el viento soplará desde el este a 4 m/s.

29/09/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en Santa Fe para el martes 29 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en Santa Fe para el martes 29 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de lluvias moderadas. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 98%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el este. La presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia continuarán durante gran parte del día, con un alto porcentaje de humedad que podría generar incomodidad. El viento, aunque leve, contribuirá a la sensación de frescura en la mañana.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se prevé un cambio en las condiciones climáticas. El miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 1 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°, también con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 2 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 24°, con nubes cubriendo el cielo. El sábado 3 de octubre, se anticipan lluvias moderadas, con una mínima de 15° y una máxima de 21°. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se pronostica un cielo despejado, con una mínima de 10° y una máxima de 24°.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf