Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 29 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 98%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el este. La presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia continuarán durante gran parte del día, con un alto porcentaje de humedad que podría generar incomodidad. El viento, aunque leve, contribuirá a la sensación de frescura en la mañana.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se prevé un cambio en las condiciones climáticas. El miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 1 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°, también con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 2 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 24°, con nubes cubriendo el cielo. El sábado 3 de octubre, se anticipan lluvias moderadas, con una mínima de 15° y una máxima de 21°. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se pronostica un cielo despejado, con una mínima de 10° y una máxima de 24°.