Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.
El sorteo número 13044 de la Quiniela Turista se realizó el lunes 28 de septiembre a las 22:15, con el número 6214 a la cabeza, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Borracho)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13044 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 22:15, destacándose el número 6214 en la primera posición, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6214
2° 5019
3° 8254
4° 0312
5° 9636
6° 2989
7° 1754
8° 8859
9° 1299
10° 9977
11° 3571
12° 3886
13° 6259
14° 0139
15° 7133
16° 9671
17° 3049
18° 7926
19° 0653
20° 8024
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13044 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 28 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 6214, que corresponde a "A primera (Borracho)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio oficial de la Quiniela.