Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.

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El sorteo número 13044 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 22:15, destacándose el número 6214 en la primera posición, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6214

2° 5019

3° 8254

4° 0312

5° 9636

6° 2989

7° 1754

8° 8859

9° 1299

10° 9977

11° 3571

12° 3886

13° 6259

14° 0139

15° 7133

16° 9671

17° 3049

18° 7926

19° 0653

20° 8024