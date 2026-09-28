Un argentino se convierte en prisionero de guerra en Ucrania tras buscar empleo

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Roberto Yamil Ibrahim se convirtió en el primer argentino en ser capturado como prisionero de guerra en Ucrania, luego de ser engañado para unirse a las fuerzas rusas tras un anuncio de un "trabajo bien remunerado" que apareció en Facebook, en abril de este año.

De acuerdo con información proporcionada por el proyecto ucraniano "Quiero Vivir", Ibrahim tiene 37 años y es padre de dos hijos. Fue detenido en abril de 2026, después de mostrar interés en la propuesta publicada en la popular red social.

Luego de completar una solicitud, el argentino fue incluido en un grupo de WhatsApp que organizaba el traslado de ciudadanos latinoamericanos para combatir al lado ruso. Aunque no contaba con pasaporte para salir del país, el reclutador se encargó de gestionar los documentos necesarios para su viaje, incluyendo el visado y los pasajes de avión.

Una vez que se resolvió la documentación, Ibrahim viajó hacia Moscú, haciendo escalas en Roma y Estambul. El 11 de abril de 2026 llegó a la capital rusa, donde fue recibido por otro reclutador junto a otros latinoamericanos, como colombianos, peruanos y mexicanos, que también habían viajado para unirse a las fuerzas militares. Posteriormente, fueron llevados a un centro de entrenamiento en la región rusa de Vorónezh.

En mayo de 2026, Ibrahim fue enviado al frente de Lyman, donde se unió al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados del Ejército ruso. Sin embargo, el 6 de julio, su situación cambió drásticamente cuando resultó herido en combate. Tras ser internado durante aproximadamente tres semanas y sin recibir el alta médica, fue enviado nuevamente a una unidad militar.

En esta nueva etapa, Ibrahim formó parte del 347º Regimiento de Fusileros Motorizados, en un grupo de soldados que habían sufrido heridas previamente. Para mediados de agosto de 2026, fue capturado por las fuerzas ucranianas y trasladado a un campo de prisioneros de guerra, donde permanece junto a otros extranjeros que habían servido en las filas rusas, según la información del proyecto ucraniano.