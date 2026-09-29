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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre, Córdoba presenta un clima fresco con mínimas de 14° y máximas de 22°. La humedad alcanza el 93% y el cielo se encuentra cubierto. Se espera un leve aumento en las temperaturas en los próximos días.

29/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica similar de 15°. La humedad se encuentra en un 93%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. El cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte del día, con una humedad alta que podría generar una sensación de frío. El viento será leve, contribuyendo a un ambiente fresco. No se esperan precipitaciones significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba mostrarán un leve aumento en las temperaturas. El miércoles 30 de septiembre se espera una mínima de 13° y una máxima de 25°, con cielo despejado. El jueves 1 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 22°, con nubes cubiertas. Para el viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El fin de semana comenzará con una mínima de 15° y una máxima de 22°, con lluvias moderadas esperadas.

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