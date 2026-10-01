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Peregrinación Juvenil a Luján: cronograma del tren Sarmiento para el 3 y 4 de octubre

Trenes Argentinos anunció un esquema de refuerzos con decenas de formaciones adicionales entre Moreno y Luján para el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

01/10/2026 | 10:17Redacción Cadena 3

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Peregrinación Juvenil a Luján: cronograma del tren Sarmiento para el 3 y 4 de octubre

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Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- Con la expectativa de una gran afluencia de fieles para la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, Trenes Argentinos ha preparado un plan de servicios reforzados en la línea Sarmiento. Según la información de la Agencia Noticias Argentinas, el operativo estará activo durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el recorrido diésel entre Moreno y Mercedes, centrado en facilitar el acceso a la basílica, además de un viaje eléctrico excepcional hacia la Capital Federal para facilitar el regreso de los peregrinos.

El sábado, se sumarán 16 frecuencias adicionales desde Moreno hacia Luján, mientras que 14 trenes estarán disponibles para el retorno de los participantes. El cronograma de salidas desde Moreno incluirá horarios a las 4:30, 5:30, 7:00, 7:50, 9:36, 10:21, 12:13, 13:13, 14:43, 15:48, 17:31, 18:08, 19:59, 20:58, 22:46 y 23:43.

Las formaciones que regresarán desde Luján hacia Moreno lo harán a las 5:54, 6:54, 8:24, 9:14, 11:00, 11:45, 13:37, 14:37, 16:07, 17:12, 18:55, 19:32, 21:23 y 22:22. Para el domingo, día en que se anticipa el mayor movimiento por la desconcentración, el operativo contará con 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján.

Los viajes desde Moreno hacia Luján del domingo comenzarán temprano y se extenderán por la tarde, con salidas programadas a las 0:48, 1:39, 2:29, 3:55, 4:30, 5:30, 7:00, 8:01, 10:21, 12:13, 13:13 y 17:28. Por su parte, los trenes que regresarán de Luján a Moreno saldrán a las 0:10, 1:08, 2:12, 3:03, 3:59, 4:48, 5:20, 5:54, 8:24, 9:25, 11:45, 13:37, 16:07 y 18:52.

Además, se implementará un servicio eléctrico especial en la madrugada del 4 de octubre, que partirá de la estación Moreno a las 2:30 con destino a Liniers, haciendo paradas en todas las estaciones intermedias para asegurar una conexión fluida hacia el área metropolitana.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra?
La 52° Peregrinación Juvenil a Luján.

¿Quién organiza el servicio de trenes?
Trenes Argentinos ha preparado un plan de servicios especiales.

¿Cuándo se llevarán a cabo los servicios?
Los días sábado 3 y domingo 4 de octubre.

¿Cuántas frecuencias adicionales se ofrecerán?
Se sumarán 16 frecuencias el sábado y 12 el domingo.

¿Habrá algún servicio especial?
Sí, un servicio eléctrico especial saldrá el 4 de octubre a las 2:30 hacia Liniers.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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