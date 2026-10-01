Persecución policial culmina en choque en Constitución: cinco heridos y dos detenidos

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) – Una persecución que se asemeja a una escena de película terminó en un choque en el barrio de Constitución, dejando a cinco heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad. El incidente se produjo en la intersección de la calle Santiago del Estero y la avenida Garay, cuando un patrullero de la Policía de la Ciudad, que estaba en medio de la persecución de un auto Renault Symbol, chocó de frente contra un auto Fiat Argo y un Chevrolet Onix, además de embestir a un barrendero que se encontraba en la zona.

Tras el accidente, se solicitó la presencia del SAME, que atendió a los cuatro ocupantes de los vehículos involucrados y al barrendero, todos ellos con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida. La situación se tornó tensa, pero la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió que los heridos fueran trasladados a distintos hospitales porteños.

Posteriormente, el auto sospechoso de haber iniciado la persecución fue finalmente alcanzado en la avenida Caseros y Salta, donde se concretó la detención de los dos ocupantes del Renault Symbol. Las autoridades confirmaron que se trataba de un colombiano de 24 años y una mujer de 38 años, ambos con antecedentes penales por venta de drogas y hostigamiento, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas.