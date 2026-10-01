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Persecución policial culmina en choque en Constitución: cinco heridos y dos detenidos

Una persecución en Constitución resultó en un choque que dejó cinco heridos. Los involucrados fueron trasladados a hospitales. Dos personas fueron detenidas tras el incidente.

01/10/2026 | 08:44Redacción Cadena 3

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Persecución policial culmina en choque en Constitución: cinco heridos y dos detenidos

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Buenos Aires, 1 de octubre (NA) – Una persecución que se asemeja a una escena de película terminó en un choque en el barrio de Constitución, dejando a cinco heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad. El incidente se produjo en la intersección de la calle Santiago del Estero y la avenida Garay, cuando un patrullero de la Policía de la Ciudad, que estaba en medio de la persecución de un auto Renault Symbol, chocó de frente contra un auto Fiat Argo y un Chevrolet Onix, además de embestir a un barrendero que se encontraba en la zona.

Tras el accidente, se solicitó la presencia del SAME, que atendió a los cuatro ocupantes de los vehículos involucrados y al barrendero, todos ellos con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida. La situación se tornó tensa, pero la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió que los heridos fueran trasladados a distintos hospitales porteños.

Posteriormente, el auto sospechoso de haber iniciado la persecución fue finalmente alcanzado en la avenida Caseros y Salta, donde se concretó la detención de los dos ocupantes del Renault Symbol. Las autoridades confirmaron que se trataba de un colombiano de 24 años y una mujer de 38 años, ambos con antecedentes penales por venta de drogas y hostigamiento, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Constitución?
Una persecución policial terminó en un choque que dejó cinco heridos y dos detenidos.

¿Dónde sucedió el incidente?
El choque ocurrió en la intersección de la calle Santiago del Estero y la avenida Garay, en Constitución.

¿Cuántas personas resultaron heridas?
Cinco personas fueron trasladadas a hospitales con politraumatismos tras el choque.

¿Quiénes fueron detenidos?
Los detenidos son un colombiano de 24 años y una mujer de 38 años, ambos con antecedentes delictivos.

¿Qué organismo intervino en el caso?
El caso está a cargo de la UFLA, liderada por Juan Pablo Iglesias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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