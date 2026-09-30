Brasil y Estados Unidos establecen grupo para discutir aranceles y comercio bilateral

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- Los gobiernos de Brasil y Estados Unidos han decidido formar un grupo de trabajo que se encargará de discutir los aranceles impuestos por Washington a productos brasileños, así como otros aspectos de la relación comercial, según informó el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (Mdic) de Brasil.

Este acuerdo fue resultado de una reunión que tuvo lugar en Milwaukee, estado de Wisconsin, entre el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, el titular del Mdic, Márcio Elias Rosa, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

La reunión se desarrolló al margen de la reunión de ministros de Comercio del G20, que incluye a las 19 principales economías del mundo, así como a la Unión Europea y la Unión Africana.

Según el Mdic, Estados Unidos se comprometió a enviar en las próximas semanas un documento que contendrá una propuesta para definir el alcance de las negociaciones, abarcando tanto cuestiones arancelarias como no arancelarias.

Los ministros brasileños reafirmaron su disposición oficial de buscar soluciones a través del diálogo y la negociación, con un enfoque en la defensa de los intereses de Brasil y en la creación de oportunidades para las empresas y sectores productivos de ambos países.

Las negociaciones se producen en un contexto donde Estados Unidos aplica sobretasas adicionales a parte de las exportaciones brasileñas. En julio, el gobierno estadounidense impuso un arancel adicional del 25% sobre ciertos productos brasileños, en virtud de la Sección 301 de su legislación comercial.

Además, se implementó una sobretasa adicional del 10% o 12,5% para importaciones de países que Estados Unidos considera que tienen políticas relacionadas con el trabajo forzoso.

El Mdic destacó que ambas medidas impactan en una porción significativa de las exportaciones brasileñas. Además de los aranceles, se abordarán cuestiones no arancelarias relacionadas con el comercio bilateral.