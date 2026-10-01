Lluvia en Córdoba: cómo estará el tiempo en los próximos días

El mapa meteorológico de Córdoba registró un cambio en el aire desde las primeras horas de este jueves 1° de octubre.

Luego de jornadas marcadas por el ambiente húmedo y la nubosidad, las precipitaciones y lloviznas se hicieron presentes en la ciudad capital y en diversas localidades del interior provincial durante la madrugada, abriendo paso a un escenario inestable que abarcará de manera irregular a toda la provincia.

El panorama para las próximas horas prevé que la inestabilidad continúe ganando terreno. Las precipitaciones afectarán con mayor énfasis al sur cordobés, a los sectores serranos y a zonas del centro provincial, aunque no se descartan tormentas dispersas en el resto del territorio.

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El pronóstico para el fin de semana

Las proyecciones indican un comportamiento sectorizado de las lluvias a lo largo de los próximos días:

Viernes: el panorama muestra que las precipitaciones se concentrarán de forma prioritaria en el sur de la provincia.

Sábado: continuará la inestabilidad, con mayor probabilidad de lluvias localizadas sobre las zonas del sur y del este cordobés.

Domingo: las condiciones volverán a rotar y las mayores chances de agua se trasladarán hacia el oeste provincial.

Marcas térmicas e influencia de El Niño

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá en registros templados y moderados, con máximas que se moverán en un rango estimado de entre 20 y 25 grados durante las próximas jornadas.

De cara al avance de octubre, los modelos meteorológicos perfilan un escenario con valores térmicos levemente inferiores a las proyecciones habituales para la época.

A nivel regional, se observa el avance progresivo del fenómeno de El Niño, factor que podría potenciar eventos de inestabilidad de mayor intensidad en las próximas semanas.