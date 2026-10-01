Lluvia en Córdoba: cómo estará el tiempo en los próximos días
Las precipitaciones se registran desde la madrugada de este jueves en distintos puntos de la provincia, marcando el inicio de un período de inestabilidad que se extenderá durante varios días.
01/10/2026 | 07:43Redacción Cadena 3
FOTO: Lluvia en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
El mapa meteorológico de Córdoba registró un cambio en el aire desde las primeras horas de este jueves 1° de octubre.
Luego de jornadas marcadas por el ambiente húmedo y la nubosidad, las precipitaciones y lloviznas se hicieron presentes en la ciudad capital y en diversas localidades del interior provincial durante la madrugada, abriendo paso a un escenario inestable que abarcará de manera irregular a toda la provincia.
El panorama para las próximas horas prevé que la inestabilidad continúe ganando terreno. Las precipitaciones afectarán con mayor énfasis al sur cordobés, a los sectores serranos y a zonas del centro provincial, aunque no se descartan tormentas dispersas en el resto del territorio.
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El pronóstico para el fin de semana
Las proyecciones indican un comportamiento sectorizado de las lluvias a lo largo de los próximos días:
Viernes: el panorama muestra que las precipitaciones se concentrarán de forma prioritaria en el sur de la provincia.
Sábado: continuará la inestabilidad, con mayor probabilidad de lluvias localizadas sobre las zonas del sur y del este cordobés.
Domingo: las condiciones volverán a rotar y las mayores chances de agua se trasladarán hacia el oeste provincial.
Marcas térmicas e influencia de El Niño
En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá en registros templados y moderados, con máximas que se moverán en un rango estimado de entre 20 y 25 grados durante las próximas jornadas.
De cara al avance de octubre, los modelos meteorológicos perfilan un escenario con valores térmicos levemente inferiores a las proyecciones habituales para la época.
A nivel regional, se observa el avance progresivo del fenómeno de El Niño, factor que podría potenciar eventos de inestabilidad de mayor intensidad en las próximas semanas.
Lectura rápida
¿Qué cambios se registraron en el clima de Córdoba? Se registró un cambio en el aire con precipitaciones y lloviznas desde el jueves 1° de octubre.
¿Quiénes se ven más afectados por las lluvias? Las precipitaciones afectarán principalmente al sur cordobés, sectores serranos y zonas del centro provincial.
¿Cuándo se espera la mayor inestabilidad? La inestabilidad se prevé para el fin de semana, con lluvias concentradas en el sur y este de Córdoba.
¿Cómo serán las temperaturas en los próximos días? Las temperaturas se mantendrán en un rango de entre 20 y 25 grados, con registros templados y moderados.
¿Qué fenómeno podría influir en el clima regional? El avance progresivo del fenómeno de El Niño podría potenciar eventos de inestabilidad en las próximas semanas.