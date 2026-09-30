Scaloni destaca la identidad de Argentina tras el 4-0 ante Bolivia y la ausencia de Messi

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó que "el equipo tiene una identidad" y la respetarán "juegue quien juegue", de cara al nuevo ciclo ya sin Lionel Messi.

Luego del triunfo por 4 a 0 frente a Bolivia y en la era que se inicia "post Messi", Scaloni remarcó que "Leo es irremplazable" y explicó: "Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido, a través de la pelota, dar pases, de llegar al arco".

En conferencia de prensa, el DT argentino destacó: "Esto es una cuestión más allá de quien esté. El desafío es seguir jugando de esta manera. y que los llamados a la causa entiendan que esa es la manera de jugar".

A su vez, Scaloni dejó en claro que el equipo hizo "un partido completo".

"Me gusta cómo afrontan los partidos los futbolistas que hace rato están acá. Vienen con ganas, todos han demostrado querer estar, vienen con una sensación de alegría acá y lo demuestran cuando salen a la cancha", precisó.

En cuanto a los debut de varios juveniles, remarcó: "Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante. Pero para un entrenador de una Selección es todavía aún más. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, todo lo que genera jugar con esta camiseta".

Por otro lado, valoró el momento histórico de la Selección argentina: "Es el momento ideal para estos chicos, que tengan sus convocatorias. Pasó antes de que jugar con esta camiseta no era tan fácil, y ahora es un buen momento para que saquen su potencial. El orgullo del debut no te lo olvidás más".

En cuanto al "doble 9" que puso de entrada, Scaloni dijo: "Jugando con Julián Álvarez y Lautaro Martínez nos da un montón de cosas. Ellos saben moverse, Julián más por la banda".

En ese sentido, explicó por qué cuando estaba Messi no jugaban juntos: "Hay un equilibrio que no se puede romper. Podés hacerlo en partidos específicos como con Inglaterra o en otras situaciones, pero no es nuestra idea. Los equilibrios se rompen cuando estaban ellos (Messi, Julián y Lautaro). Pero es una idea mía, no tengo problema en decirlo".

También habló de Nico Paz, a quien muchos creen que podría ser un "heredero" de Messi. Sobre él, señaló: "Nico Paz es importante como lo es (Franco) Mastantuono, (Gianluca) Prestianni, los chicos que vienen empujando de atrás. No sabría decirte si más o menos pero es un chico que ya vino al Mundial, estuvo con nosotros. Nos da otra cosa".

Otro aspecto destacado fue la convocatoria de Leonel Flores, joven talento de Boca, quien sumó minutos: "A los chicos que vienen a la Selección le pedimos lo que hacen en sus clubes, y él (Leonel Flores) hace eso en su club. Si no lo hace estaríamos preocupados. Hay que cuidarlo, tiene una edad para cuidarlo, estarle cerca, contenerlo. Yo sé que en Boca saben como tratarlo".

En ese aspecto, concluyó: "Es un talento que hay que cuidarlo como Franco (Mastantuono) que es de la misma edad o por ahí. Son talentos que hay que cuidarlos, es la única manera que nos den frutos, no podemos pedirles que hagan todos los partidos lo que hizo Flores hoy".

En relación a lo extra futbolístico, Scaloni señaló que no sabe cuando podría jugarse la Finalissima contra España, al tiempo que bregó para que haya más partidos en el interior del país.

"Vamos a intentar jugar en el Interior. Merece todo el mundo ver a la Selección. Lo que pasa es que en la cancha de River entra gente, y ya sabemos lo que genera eso. Ahí ya no me puedo meter", concluyó.

Agencia NA