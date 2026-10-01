FOTO: La UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de América Latina en el ranking QS

Buenos Aires, 1° de octubre (NA) -- La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha sido reconocida nuevamente en el prestigioso Ranking QS, ubicándose en el Top 10 de las mejores universidades de Latinoamérica y el Caribe. Este reconocimiento se debe a sus sobresalientes resultados en los rubros de Reputación Académica y Reputación de los Empleadores, donde se posiciona en segundo lugar entre las instituciones evaluadas.

De acuerdo con un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la edición 2027 del Ranking QS, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds, mantiene a la UBA en la décima posición del ranking regional, la misma que ocupa desde 2025, consolidándose como la principal universidad de Argentina.

El índice QS LATAM analiza a las universidades a través de ocho indicadores, que se dividen en las dimensiones de Investigación, Empleabilidad, Experiencias de Aprendizaje y Compromiso Global. En esta edición, la UBA logró situarse entre las diez mejores en cuatro de estos ocho indicadores.

Los resultados en Reputación Académica y Reputación de los Empleadores son especialmente destacados, ya que la UBA ha mantenido su segundo puesto en ambos rubros desde 2025. Además, en el indicador de Impacto en la Web, la universidad ha ascendido al cuarto puesto en la región.

Gelpi resalta el logro

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, expresó: "El posicionamiento de la Universidad de Buenos Aires entre las mejores universidades de Latinoamérica no hace más que renovar nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica". Añadió que este logro es el resultado del esfuerzo conjunto de docentes, nodocentes y científicos que, a pesar de las dificultades, siguen trabajando por el bienestar de todos los argentinos.

Al comparar la edición 2027 con la de 2026, se observan avances significativos en algunos indicadores. El más notable es el Impacto en la Web, que ha mejorado del séptimo al cuarto puesto regional, alcanzando el puntaje máximo posible de 100 puntos. También se destaca el Ratio Docentes/Estudiante, que ha ascendido del vigésimo sexto al vigésimo primer puesto.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, comentó: "Estos resultados nos llenan de orgullo y reafirmamos nuestro compromiso con la universidad pública y de calidad. Es fundamental que nuestros trabajadores cuenten con salarios acordes al esfuerzo que realizan. Invertir en educación, salud y ciencia es invertir en el futuro del país".

¿Qué miden los indicadores destacados?

La Reputación Académica evalúa el prestigio en enseñanza e investigación mediante encuestas a académicos globales. La Reputación entre Empleadores mide qué universidades producen los graduados más valorados por las empresas. El Impacto en la Web refleja la visibilidad y uso de tecnologías digitales en las universidades, mientras que el Ratio Docente/Estudiante indica la cantidad de personal académico en relación con el número de alumnos matriculados.

Agencia NA