Jueves con lluvia y humedad en Rosario

Rosario tendrá este jueves una jornada fresca y húmeda, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una temperatura mínima de 11 grados durante las primeras horas del día y una máxima de 20 grados por la tarde.

La humedad será elevada y alcanzará el 95 por ciento, una condición que estará presente desde la mañana y contribuirá a una sensación térmica más fresca durante el inicio de la jornada.

El pronóstico anticipa lluvias durante la mañana, por lo que se recomienda circular con precaución y prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las primeras horas.

Hacia la tarde, las precipitaciones perderían protagonismo y el cielo permanecería nublado. Así, Rosario tendrá una jornada marcada por la humedad, temperaturas moderadas y lluvias durante la primera parte del día.