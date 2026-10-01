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Jueves con lluvia y humedad en Rosario

El comienzo de la jornada estuvo marcado por precipitaciones. El pronóstico anticipa un día gris.

01/10/2026 | 07:01Redacción Cadena 3 Rosario

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Jueves lluvioso en Rosario.

FOTO: Jueves lluvioso en Rosario.

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Rosario tendrá este jueves una jornada fresca y húmeda, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una temperatura mínima de 11 grados durante las primeras horas del día y una máxima de 20 grados por la tarde.

La humedad será elevada y alcanzará el 95 por ciento, una condición que estará presente desde la mañana y contribuirá a una sensación térmica más fresca durante el inicio de la jornada.

El pronóstico anticipa lluvias durante la mañana, por lo que se recomienda circular con precaución y prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las primeras horas.

Hacia la tarde, las precipitaciones perderían protagonismo y el cielo permanecería nublado. Así, Rosario tendrá una jornada marcada por la humedad, temperaturas moderadas y lluvias durante la primera parte del día.

Lectura rápida

¿Qué tipo de jornada se espera en Rosario? Se espera una jornada fresca y húmeda.

¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo se anticipan lluvias? Se anticipan lluvias durante la mañana.

¿Dónde se espera una temperatura mínima de 11 grados? En Rosario.

¿Cómo afectará la humedad a la sensación térmica? La humedad elevada contribuirá a una sensación térmica más fresca.

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