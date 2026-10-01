FOTO: Condenada por la muerte de su bebé, maestra separada por filmar a alumnos en Palermo

Buenos Aires, 1° octubre (NA) – Una maestra que fue condenada por la muerte de su bebé regresó a dar clases en la Escuela Granaderos de San Martín, en el barrio porteño de Palermo, y ahora fue separada de su cargo, acusada de filmar a sus alumnos. Desde el Ministerio de Educación porteño informaron que harán modificaciones en la ley.

Roxana Carolina Cayo, de 53 años, se reincorporó al sistema educativo en agosto de este año una vez cumplidos los años de inhabilitación administrativa que se le habían adjudicado en la condena por la muerte de su recién nacida en 2010, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Se presentó frente a sus alumnos de sexto grado de la Escuela N° 30 D.E.9 Granaderos de San Martín en Palermo, pero en los últimos días se conoció que, a poco de su regreso, fue separada de su cargo por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires por una grave denuncia: filmaba a los menores y aquellos que se negaban eran castigados.

Fueron los niños quienes comenzaron a contarles a sus papás las extrañas situaciones que vivían dentro de la clase. No solo Cayo agarraba su celular y los filmaba, sino que una vez hasta les hizo dibujar su DNI y sumar los lugares que solían frecuentar.

Frente a este escenario, los padres acudieron hasta la institución educativa, denunciaron los hechos y se dio intervención a las autoridades pertinentes, que decidieron separar a la docente de su cargo e investigar los casos denunciados.

Antecedentes de la maestra

En 2014 fue detenida en Florencio Varela después de permanecer cuatro años prófuga en la causa en la que se la investigaba por la muerte de su bebé de seis meses, a quien dejó sola en la casa con sus hermanos menores para ir a bailar a un boliche en La Madrid.

En el expediente se detalla que, cuando regresó a la casa, encontró a la beba muerta dentro de una caja en la que había juguetes. Se habría caído de la cama y golpeado la cabeza, lo que le provocó una hemorragia cerebral.

En el juicio fue condenada por el delito de homicidio doloso, lo que le impedía volver a dar clases en un futuro, pero la Cámara de Casación modificó la calificación y la sentenció por el homicidio culposo.

Respuesta del Ministerio de Educación porteño

Luego del escándalo, la cartera educativa de la Ciudad de Buenos Aires le comunicó a este medio que la ley vigente permite que una docente condenada por el delito culposo puede reinsertarse en el sistema educativo una vez cumplida su sentencia y cumplidos los cinco años de cesantía administrativa.

Ante este grave hecho, el Ministerio comunicó que inició de manera inmediata el proceso de modificación del decreto reglamentario de la ley vigente para evitar casos similares en un futuro.

Acerca de la docente, se remarcó que fue separada de su cargo y que ya están investigando los hechos denunciados.