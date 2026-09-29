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Las medidas del Cosedepro tras los incidentes en el último Instituto-Talleres

En la tribuna Mastrosimone se deberá reemplazar el alambrado por uno más alto y se le aplicaron cuatro años de restricción a varios de los simpatizantes. Los detalles.

29/09/2026 | 15:47Redacción Cadena 3

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Tras los incidentes en el último partido de local de Instituto, que fue ante Talleres, los organismos de seguridad de Córdoba dieron a conocer las duras sanciones para los hinchas del club de Alta Córdoba y también para la institución.

Medidas adoptadas

1. Investigación administrativa interna. Se ordenó de forma inmediata el inicio de actuaciones sumariales y administrativas internas para auditar y evaluar, "con absoluta objetividad", el desempeño y las responsabilidades funcionales del personal policial que cumplió tareas de seguridad y despliegue operativo en el evento.

2. Acciones legales y contravencionales. Se labraron las actas correspondientes a los incidentes detectados, que fueron remitidas a la Unidad Judicial Contravencional competente.

3. Aplicación del derecho de admisión. En coordinación con las autoridades del club y los organismos de seguridad:

• Se amplió la restricción de concurrencia administrativa al masculino identificado en la Tribuna Norte que ya tenía Derecho de Admisión vigente. Es decir, por ingresar a un lugar no autorizado ya que debía cumplir una sanción de 4 años, se le aplicó la misma restricción por igual cantidad de tiempo ya que además se resistió a la autoridad.

• Se aplicó una prohibición de ingreso por cuatro (4) años al simpatizante que ingresó al campo de juego infringiendo las normas de seguridad durante el partido.

• Se incorporó al sistema nacional de admisión a un total de veinticuatro (24) personas identificadas tras los trabajos de revisión conjunta. Todos ellos también tendrán 4 años de prohibición de concurrencia.

4. Adecuación de infraestructura en la Tribuna Norte (Mastrosimone). Para prevenir hechos similares y evitar cualquier riesgo de invasión al campo de juego, el COSEDEPRO, en línea con las exigencias del Reglamento de la AFA, dispuso que el club realice modificaciones estructurales obligatorias en ese sector:

Cerco olímpico: elevación de la altura mínima obligatoria a un rango de entre 4,50 y 6,50 metros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Coronamiento superior: inclinación hacia el interior de la tribuna, con elementos disuasivos (alambre de púas o concertina) para impedir el escalamiento.

Infraestructura de soporte: empotramiento sobre murete de hormigón armado, capaz de soportar la presión estática y dinámica de la masa de espectadores y respetando los márgenes reglamentarios respecto al terreno de juego.

Aval técnico: las obras deberán presentarse con la descripción de materiales y los cálculos estructurales certificados por un profesional matriculado, y quedarán sujetas a inspección y aprobación de los organismos competentes.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido de Instituto? Se produjeron incidentes que llevaron a sanciones para los hinchas y la institución.

¿Quiénes anunciaron las sanciones? Los organismos de seguridad de Córdoba.

¿Cuándo se dieron a conocer las sanciones? Tras el último partido de local de Instituto ante Talleres.

¿Dónde se implementarán las medidas de seguridad? En la Tribuna Norte del estadio de Instituto.

¿Por qué se toman estas medidas? Para prevenir incidentes y garantizar la seguridad en eventos deportivos.

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