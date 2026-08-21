Milei volvió con todo e igual a si mismo

Por Sergio Berensztein

Volvió Milei, volvió con todo y volvió a ser el mismo de siempre. Ayer, en el Consejo de las Américas, el Presidente eligió mostrarse sin matices: confrontativo, provocador y convencido de que no tiene por qué modificar su estilo. Y creo que la pregunta central no es solamente qué dijo, sino por qué decidió decirlo de esa manera.

Mi interpretación es que Milei sabe que su imagen se deterioró. Llegó a tener cerca de 50% de imagen positiva y hoy está alrededor del 34 o 35%. No es una situación dramática si la comparamos con otros presidentes en un período similar, pero sí existe una erosión. Y también sabe que muchos de los sectores que lo acompañan están de acuerdo con el rumbo económico, aunque no necesariamente con las formas.

Por eso ayer fue al Consejo de las Américas a decir, en definitiva: “Esto soy yo”. No esperen una renovación de la agenda ni una flexibilización de sus posiciones. No está dispuesto a transar sobre su identidad política ni sobre su manera de gobernar. Y eso tiene consecuencias, especialmente en una etapa en la que necesita negociar con aliados como el PRO.

Yo creo que los liderazgos tienen características muy difíciles de modificar. Lula sigue siendo Lula, aunque hayan cambiado las circunstancias, los aliados y los desafíos. Trump también profundizó los aspectos más controvertidos de su personalidad. Y con Milei sucede algo parecido: ayer volvió a ratificar sus credenciales y les dijo a quienes están en el llamado Círculo Rojo que no esperen otro Milei. Es este.

Ahora bien, en el contenido aparecen algunas contradicciones importantes. Cuando el Presidente plantea que, si se achica el Estado, deben caer los salarios públicos, la pregunta es qué Estado quiere construir. Si el objetivo es tener menos empleados, uno debería pensar también en pagar mejor a quienes cumplen funciones esenciales, como docentes, policías o integrantes de las Fuerzas Armadas. En materia militar, además, Argentina destina hoy un presupuesto que representa aproximadamente un tercio del promedio regional. En un mundo atravesado por conflictos, eso también plantea interrogantes sobre nuestra seguridad.

El otro elemento que me llamó la atención fue su celebración de la inflación núcleo en cero. La inflación núcleo excluye alimentos y energía porque son componentes más volátiles. Pero la inflación que impacta en el bolsillo y que mide el índice de precios al consumidor fue de 2,1%. Entonces, el Presidente eligió destacar el indicador que más le convenía para mostrar un resultado favorable. Es una decisión política y comunicacional que también forma parte de su manera de construir el relato.

Y finalmente aparece otra vez el Milei más histriónico, el que busca dar todas las batallas, incluso aquellas que no necesariamente puede ganar. Ahí entra su discurso sobre el aborto, los pañuelos verdes y la caída de la natalidad. Pero si realmente quiere modificar la legislación, la pregunta es sencilla: ¿presentó un proyecto en el Congreso? No. Entonces, lo que vuelve a plantear es una batalla discursiva. Ayer, en definitiva, Milei volvió a decirle a la Argentina: yo soy esto. Tómenlo o déjenlo.