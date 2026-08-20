Franco Colapinto logra la reacción más veloz de la temporada en la Fórmula 1

FOTO: Franco Colapinto volverá a correr este viernes en el Gran Premio de los Países Bajos.

Buenos Aires, 20 agosto (NA) – El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, estableció un récord al convertirse en el corredor con la reacción más rápida de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, el oriundo de Pilar mostró una notable destreza al reaccionar ante el apagado del semáforo que da inicio a la carrera en apenas 148 milésimas de segundo, durante el Gran Premio de China.

La temporada de la F1 está a punto de reanudarse tras el parón veraniego europeo, que permitió a los pilotos disfrutar de cuatro semanas de descanso. Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.

Franco Colapinto sigue demostrando su valía para asegurar su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial. Según un informe oficial de la Fórmula 1, es el piloto con la mejor reacción en lo que va del campeonato.

Se ha informado que el corredor de la escudería francesa Alpine ocupa el primer lugar en el ranking de reacciones, al tardar solo 148 milésimas de segundo desde que los semáforos se apagaron hasta que aceleró.

En segundo lugar se encuentra el británico George Russell, quien tuvo una reacción de 160 milésimas en la carrera sprint de Canadá. El tercer puesto es compartido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Mercedes, que reaccionaron en 165 milésimas en la sprint de Gran Bretaña.

Además, en un top 10 que fue difundido y compartido en las redes sociales de la categoría, Colapinto aparece en otras dos ocasiones: en el sexto lugar, con una reacción de 170 milésimas en el Gran Premio de España, y en el noveno puesto, junto a Russell, con un tiempo de 0,181 segundos.

La lista también incluye al múltiple campeón del mundo Max Verstappen, quien ocupa el octavo lugar con 178 milésimas en China. Sin embargo, sorprende la ausencia del vigente campeón, Lando Norris, y del actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, piloto de Mercedes.

Agencia NA