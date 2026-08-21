Desmantelaron una ferretería industrial y se llevaron maquinaria por $80 millones

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Un robo de gran magnitud tuvo lugar en una ferretería industrial de Villa Allende, ubicada en la calle Río de Janeiro al 1200. Los dueños, que habían abierto el negocio hace poco más de un mes, sufrieron el desmantelamiento completo de su local.

José, el propietario, relató que los delincuentes se llevaron una gran cantidad de maquinaria pesada, entre ella desmalezadoras, generadores, compresores e hidrolavadoras.

“Llevaron toda la maquinaria, absolutamente todo”, afirmó a Cadena 3.

Los ladrones actuaron con total impunidad. Ingresaron al local practicando un hueco en la parte trasera y reventando una ventana. José señaló que, por la magnitud del botín, “se tiene que haber cargado en muchos vehículos”. El perjuicio se estima en alrededor de 80 millones de pesos.

El hecho ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. El dueño indicó que aún no se pudo determinar el horario exacto y consideró que varias personas debieron participar del operativo.

“Es un robo que no se lleva así nomás”, concluyó.

Informe de Lucía González.