Desmantelaron una ferretería industrial y se llevaron maquinaria por $80 millones
Los delincuentes ingresaron por un hueco en la parte trasera. Se llevaron desmalezadoras, generadores, compresores e hidrolavadoras. Ocurrió en Villa Allende. El negocio tenía poco más de un mes.
21/08/2026 | 07:42Redacción Cadena 3
FOTO: Delincuentes vaciaron una ferretería en Villa Allende.
FOTO: Delincuentes vaciaron una ferretería en Villa Allende.
FOTO: Delincuentes vaciaron una ferretería en Villa Allende.
FOTO: Delincuentes vaciaron una ferretería en Villa Allende.
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Audio. Desmantelan ferretería en Villa Allende: un robo de 80 millones de pesos en maquinaria
Radioinforme 3
Un robo de gran magnitud tuvo lugar en una ferretería industrial de Villa Allende, ubicada en la calle Río de Janeiro al 1200. Los dueños, que habían abierto el negocio hace poco más de un mes, sufrieron el desmantelamiento completo de su local.
José, el propietario, relató que los delincuentes se llevaron una gran cantidad de maquinaria pesada, entre ella desmalezadoras, generadores, compresores e hidrolavadoras.
“Llevaron toda la maquinaria, absolutamente todo”, afirmó a Cadena 3.
Los ladrones actuaron con total impunidad. Ingresaron al local practicando un hueco en la parte trasera y reventando una ventana. José señaló que, por la magnitud del botín, “se tiene que haber cargado en muchos vehículos”. El perjuicio se estima en alrededor de 80 millones de pesos.
El hecho ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. El dueño indicó que aún no se pudo determinar el horario exacto y consideró que varias personas debieron participar del operativo.
“Es un robo que no se lleva así nomás”, concluyó.
Informe de Lucía González.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Villa Allende? Un robo de gran magnitud en una ferretería industrial.
¿Quién es el propietario? El propietario se llama José.
¿Cuándo sucedió el robo? Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.
¿Dónde se localiza la ferretería? En Villa Allende, en la calle Río de Janeiro al 1200.
¿Cuánto se estima el perjuicio? Alrededor de 80 millones de pesos.