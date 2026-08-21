FOTO: Más de 30 cirugías de ojos se transmitirán en vivo en un congreso oftalmológico

Buenos Aires, 21 agosto (NA) – Más de treinta cirugías de cataratas, retina y glaucoma se transmitirán en vivo durante un congreso que comenzó hace 15 años como un encuentro entre colegas y que ahora reúne a más de 5.000 oftalmólogos de toda la región.

Se trata de Faco Extrema, un evento que se desarrolla del 20 al 22 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Su característica distintiva es que durante tres días se transmitirán en vivo y sin editar más de treinta cirugías de estas dolencias, incluyendo los casos más complejos.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo es que los cirujanos más jóvenes aprendan observando a los más experimentados resolver, en tiempo real, los imprevistos que surgen durante las intervenciones.

"Parece mentira que en 2026 haya ciegos por cataratas", comentó el oftalmólogo Gerardo Valvecchia (M.N. 92.705), quien realiza campañas de cirugías gratuitas en áreas donde el sistema de salud no llega. Al recordar el inicio de su proyecto, expresó: "Sentí que podíamos hacer algo importante para ayudar a la gente. Ese fue el primer sentimiento que tuve".

Al cumplir 15 años, la organización decidió festejarlo con un evento similar a una fiesta de quince años, por lo que habrá una jornada donde los asistentes se presentarán vestidos de gala. "Nos permitimos divertirnos, pero seguimos siendo estrictamente científicos en lo que decimos", agregó Valvecchia.

Cuando se le preguntó qué aconsejaría a alguien que aún no sabe que puede recuperar la vista, no dudó: "Que nunca pierdan la esperanza. Hay cosas que hoy podemos arreglar y otras que todavía no, pero la palabra todavía es importante".

Valvecchia realiza las cirugías junto a la Fundación Elena Barraquer, que inicialmente operó en países africanos y ahora se enfoca en Argentina y el resto de América. Recuerda un caso impactante de un mecánico de motos del Impenetrable chaqueño, que tuvo que malvender sus herramientas a medida que perdía la vista. Después de operarlo, el hombre le dijo: "Ustedes me dieron otra vez las herramientas para volver a trabajar".

Cuando el que recupera la vista es el abuelo

Según explicó Valvecchia, el impacto de estas cirugías no es individual, ya que en zonas rurales, a menudo un familiar joven, muchas veces un menor, deja de estudiar para cuidar a un abuelo o abuela ciegos.

"Cuando le devolvés la vista a esa persona, aunque sea de un ojo, ya se independiza, ya puede hacer una vida normal. En realidad es toda la familia la que vuelve a la normalidad", resumió el oftalmólogo.

Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que hacia 2050, casi la mitad de la población mundial podría ser miope, y la atención a personas con baja visión o ceguera podría requerir alrededor de 1.300 millones de dólares a nivel global, una cifra que subraya la magnitud del problema que estas campañas buscan mitigar, paciente por paciente.

Además, ya se planea para noviembre la campaña solidaria más grande hasta la fecha, con el objetivo de operar a más de 2.500 personas ciegas por cataratas.

Agencia NA