La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un alza de 23,6% en el año

FOTO: Los precios de los alimentos empujaron la inflación de septiembre.

FOTO: Los precios de los alimentos empujaron la inflación de septiembre.

La inflación de septiembre se aceleró al 1,9% y acumuló una variación de 33,4% con respecto al mismo mes del año anterior.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 23,6%.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria.

El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

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