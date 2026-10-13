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La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un alza de 23,6% en el año

Así lo informó el Indec este martes. Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza. El índice de precios se aceleró en relación al mes anterior.

13/10/2026 | 16:01Redacción Cadena 3

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Los precios de los alimentos empujaron la inflación de septiembre.

FOTO: Los precios de los alimentos empujaron la inflación de septiembre.

Los precios de los alimentos empujaron la inflación de septiembre.

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La inflación de septiembre se aceleró al 1,9% y acumuló una variación de 33,4% con respecto al mismo mes del año anterior.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 23,6%.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. 

El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

Nota en desarrollo

Lectura rápida

¿Cuál fue la inflación de septiembre? La inflación de septiembre se aceleró al 1,9%.

¿Qué organismo informó los datos de inflación? El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue el organismo que informó los datos.

¿Qué acumulación de inflación se registró en 2026? El Índice de Precios al Consumidor acumulado de 2026 fue de 23,6%.

¿Cuál fue el dato más bajo de inflación en el año? El dato más bajo del año fue del 1,7% en agosto.

¿Qué tendencia se observa en la inflación desde julio? Desde julio, la inflación presenta un vaivén con aumentos y descensos en la tasa inflacionaria.

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