Ricardo Montaner regresa a Argentina con su esperada gira "El último regreso" en 2027

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- El reconocido artista de la música en español, Ricardo Montaner, se alista para volver a Argentina en el marco de su gira "El último regreso". Este tour incluirá presentaciones en Mendoza, Buenos Aires y Mar del Plata, consolidándose como un cierre memorable de una de sus giras más exitosas hasta la fecha.

La gira internacional ha logrado 47 shows completamente agotados y un triple número 1 en las listas de Billboard gracias a su tema "Para Que Seas Feliz". Después de haber encantado a miles de fanáticos en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe, Montaner llevará su música a Argentina el 21 de marzo en Aconcagua Arena (Mendoza), el 24 de marzo en Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires y el 26 de marzo en el Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata).

Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir de este miércoles 14 de octubre a las 13 hs en feverup.com (para Mendoza), movistararena.com.ar (Buenos Aires) y entradauno.com (Mar del Plata).

Tras un exitoso reencuentro con el público argentino a principios de 2026, donde realizó 6 shows con entradas agotadas, la gira de Montaner ofrecerá ‘una vuelta más’ en 2027, permitiendo que sus seguidores disfruten de sus grandes éxitos, que se han convertido en clásicos y siguen siendo coreados por diversas generaciones. Temas como "Me Va A Extrañar", "Tan Enamorados", "La Cima del Cielo", "Castillo Azul" y sus más recientes éxitos como "Para Que Seas Feliz", "Si Tuviera Que Elegir" y "El Último Regreso" estarán presentes en esta nueva etapa.

Con la producción de Fenix Entertainment, el recorrido de Montaner ya ha pasado por importantes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo, Costa Rica, Bogotá, Lima, Asunción, Barranquilla, y varias más en Estados Unidos, incluyendo Atlanta, Houston, y Nueva York. Recientemente, también se presentó en Centroamérica, logrando llenos totales en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El regreso de Montaner no solo se siente en el escenario. Su nueva canción "Para Que Seas Feliz" ha alcanzado el #1 en tres listas de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, en su versión junto a Edén Muñoz. Además, el tema se posicionó en el primer lugar en países como Argentina, Chile, México y Perú, demostrando que, años después de sus primeros éxitos, Montaner sigue logrando una conexión profunda con su audiencia y atrayendo nuevas generaciones.

Actualmente, Montaner se encuentra en Madrid, donde ha agotado todas las entradas para su concierto el 13 de octubre en Movistar Arena. Su gira por Europa incluye paradas en París, Suiza, Londres y Estocolmo, con varias fechas ya vendidas. Luego de su paso por Europa, el artista regresará a América y Europa el próximo año.

En las próximas semanas, se anunciarán nuevas fechas que llevarán la gira a superar los 120 conciertos a nivel mundial, convirtiéndola en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.