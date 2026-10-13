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River lleva ventaja jugando en el Kempes, pero Belgrano le ganó tres de los últimos cuatro partidos

De hecho, el Celeste viene de ser campeón, en el mundialista cordobés, ante el Millonario en mayo pasado del Torneo Apertura.

13/10/2026 | 17:07Redacción Cadena 3

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Belgrano y River tienen un historial de 42 partidos, de los cuales 18 se disputaron en el Kempes, antes conocido como Chateau Carreras, y dos de ellos fueron designados con anterioridad a conocerse los protagonistas del encuentro.

¿Cómo fue eso? La final del Apertura conoció la sede del Kempes mucho tiempo antes de que Belgrano y River accedieran a ese partido. Y el otro fueron los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, con victoria riverplatense.

¿QUIÉN GANÓ MÁS EN EL KEMPES?

De los 18 partidos en el Kempes, River se impuso en 11, Belgrano en 5 y hubo 2 empates.

Hay que recordar que en el Gigante de Alberdi sólo poseen dos partidos oficiales: en el Nacional de 1971, con victoria "millonaria" por 2-0, y el cotejo de ida de la Promoción 2011, con triunfo "Pirata" 2-0.

El detalle de los duelos en el estadio mundialista

Torneo Nacional 1984… Cuartos (ida)… 18/4… RIVER 4-0

Torneo Apertura 1991… Fecha 5… 29/9… RIVER 3-1

Torneo Apertura 1992… Fecha 6… 13/9… EMPATE 0-0

Torneo Apertura 1993… Fecha 8… 31/10… RIVER 5-1

Torneo Clausura 1995… Fecha 8… 15/04… BELGRANO 1-0

Torneo Apertura 1995… Fecha 2… 12/8… RIVER 2-0

Torneo Apertura 1998… Fecha 15… 31/10… RIVER 1-0

Torneo Clausura 2000… Fecha 5… 11/3… RIVER 1-0

Torneo Clausura 2001… Fecha 16… 20/5… RIVER 3-1

Torneo Apertura 2001… Fecha 11… 28/10… RIVER 2-0

Torneo Apertura 2006… Fecha 9… 1/10… EMPATE 1-1

Torneo Final 2013… Fecha 1… 10/2… RIVER 2-1

Torneo Final 2014… Fecha 12… 6/3… BELGRANO 2-1

Primera División 2015… Fecha 3… 1/3… RIVER 2-1

Torneo transición 2016… Fecha 2… 14/2… BELGRANO 3-2

Liga Profesional 2023… Fecha 2… 4/2… BELGRANO 2-1

Copa de Liga 2023… Cuartos de final… 3/12… RIVER 2-1

Torneo Apertura 2026… Final… 24/5… BELGRANO 3-2

Informe de Gabriel Rodríguez

Lectura rápida

¿Cuántos partidos jugaron Belgrano y River en el Kempes? 42 partidos, de los cuales 18 se disputaron en el Kempes.

¿Cuál fue la victoria más reciente de River en el Kempes? La victoria más reciente fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023.

¿Quién ganó más partidos en el Kempes? River ganó 11 de los 18 partidos disputados en el Kempes.

¿Cuántos empates hubo en el Kempes entre Belgrano y River? Hubo 2 empates en los partidos disputados en el Kempes.

¿Cuándo se jugaron los partidos en el Kempes? Los partidos se jugaron en distintas fechas desde 1984 hasta 2026.

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