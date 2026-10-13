FOTO: Violencia en Rosario: pelea a trompadas terminó con joven baleado frente a un boliche.

Una pelea entre varios jóvenes terminó a los tiros en la madrugada del sábado en las inmediaciones del boliche Pícaro, ubicado en Urquiza al 1900, en el centro de Rosario.

El episodio quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, donde se observa la agresión a golpes de puño y el momento en que uno de los involucrados dispara al menos dos veces.

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Como consecuencia del ataque, Uriel Alejandro P., de 19 años, sufrió una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo trasladó al hospital Centenario, donde quedó fuera de peligro.

Por el hecho, la Policía aprehendió a Tomás Gabriel S., de 23 años, y a Ramiro C., de 16. Ambos fueron interceptados en Moreno, entre Rioja y San Luis, y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

No es la primera vez que el local nocturno, situado sobre Urquiza entre Moreno y Dorrego, queda involucrado en un episodio de violencia.

En marzo pasado, una pelea en la puerta del establecimiento terminó cuando una joven atacó a otra a golpes y le provocó varias heridas en el rostro con un elemento cortopunzante.