Presupuesto 2027: avanza el debate y el oficialismo busca la media sanción en Diputados en noviembre

El debate por el Presupuesto 2027 comenzó en la Cámara de Diputados, donde el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió el proyecto del Gobierno nacional y sostuvo que la iniciativa contempla el equilibrio fiscal y fondos para las personas con discapacidad.

El oficialismo abrió la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y propuso llevar el proyecto al recinto el próximo 18 de noviembre, con el objetivo de avanzar en su tratamiento legislativo.

Durante su exposición, Guberman recibió aplausos de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza cuando aseguró que el presupuesto prevé partidas destinadas a las personas con discapacidad.

Reclamos de la oposición

En el inicio del debate, los bloques opositores reclamaron la presencia de otros funcionarios del Gobierno para que respondieran consultas sobre distintos aspectos de la iniciativa. Sin embargo, esos funcionarios no participarían de la discusión, según la información difundida.

El tratamiento del Presupuesto 2027 será clave para definir las prioridades de gasto y los recursos previstos por el Ejecutivo para el próximo año. La discusión continuará en comisión antes de la fecha propuesta por el oficialismo para su llegada al recinto.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.