En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Presupuesto 2027: avanza el debate y el oficialismo busca la media sanción en Diputados en noviembre

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió la iniciativa, destacó el objetivo de equilibrio fiscal y aseguró que habrá fondos para las personas con discapacidad. La oposición reclamó la presencia de otros funcionarios. 

13/10/2026 | 15:55Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Carlos Guberman, secretario de Hacienda.

FOTO: Carlos Guberman, secretario de Hacienda.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Presupuesto 2027: avanza el debate y el oficialismo busca la media sanción en Diputados en noviembre

    Viva la Radio

    Episodios

El debate por el Presupuesto 2027 comenzó en la Cámara de Diputados, donde el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió el proyecto del Gobierno nacional y sostuvo que la iniciativa contempla el equilibrio fiscal y fondos para las personas con discapacidad.

El oficialismo abrió la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y propuso llevar el proyecto al recinto el próximo 18 de noviembre, con el objetivo de avanzar en su tratamiento legislativo.

Durante su exposición, Guberman recibió aplausos de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza cuando aseguró que el presupuesto prevé partidas destinadas a las personas con discapacidad.

Reclamos de la oposición

En el inicio del debate, los bloques opositores reclamaron la presencia de otros funcionarios del Gobierno para que respondieran consultas sobre distintos aspectos de la iniciativa. Sin embargo, esos funcionarios no participarían de la discusión, según la información difundida.

El tratamiento del Presupuesto 2027 será clave para definir las prioridades de gasto y los recursos previstos por el Ejecutivo para el próximo año. La discusión continuará en comisión antes de la fecha propuesta por el oficialismo para su llegada al recinto.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

.

Lectura rápida

¿Qué se debate en la Cámara de Diputados? Se debate el Presupuesto 2027 del Gobierno nacional.

¿Quién defendió el proyecto? El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió el proyecto.

¿Cuándo se llevará el proyecto al recinto? El proyecto se llevará al recinto el 18 de noviembre.

¿Dónde se inició la discusión? La discusión se inició en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

¿Por qué es importante el tratamiento del presupuesto? Es clave para definir las prioridades de gasto y los recursos previstos por el Ejecutivo para el próximo año.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf