Presupuesto 2027: avanza el debate y el oficialismo busca la media sanción en Diputados en noviembre
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió la iniciativa, destacó el objetivo de equilibrio fiscal y aseguró que habrá fondos para las personas con discapacidad. La oposición reclamó la presencia de otros funcionarios.
13/10/2026 | 15:55Redacción Cadena 3
FOTO: Carlos Guberman, secretario de Hacienda.
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El debate por el Presupuesto 2027 comenzó en la Cámara de Diputados, donde el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió el proyecto del Gobierno nacional y sostuvo que la iniciativa contempla el equilibrio fiscal y fondos para las personas con discapacidad.
El oficialismo abrió la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y propuso llevar el proyecto al recinto el próximo 18 de noviembre, con el objetivo de avanzar en su tratamiento legislativo.
Durante su exposición, Guberman recibió aplausos de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza cuando aseguró que el presupuesto prevé partidas destinadas a las personas con discapacidad.
Reclamos de la oposición
En el inicio del debate, los bloques opositores reclamaron la presencia de otros funcionarios del Gobierno para que respondieran consultas sobre distintos aspectos de la iniciativa. Sin embargo, esos funcionarios no participarían de la discusión, según la información difundida.
El tratamiento del Presupuesto 2027 será clave para definir las prioridades de gasto y los recursos previstos por el Ejecutivo para el próximo año. La discusión continuará en comisión antes de la fecha propuesta por el oficialismo para su llegada al recinto.
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Lectura rápida
¿Qué se debate en la Cámara de Diputados? Se debate el Presupuesto 2027 del Gobierno nacional.
¿Quién defendió el proyecto? El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió el proyecto.
¿Cuándo se llevará el proyecto al recinto? El proyecto se llevará al recinto el 18 de noviembre.
¿Dónde se inició la discusión? La discusión se inició en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
¿Por qué es importante el tratamiento del presupuesto? Es clave para definir las prioridades de gasto y los recursos previstos por el Ejecutivo para el próximo año.