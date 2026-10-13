FOTO: Condenan a adolescentes por el asesinato de Andrés Blaquier en la Panamericana

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) — Dos adolescentes acusados del homicidio del empresario Andrés Blaquier durante un robo en la autopista Panamericana en octubre de 2022 han sido condenados a 15 años de prisión. Según el fallo al que accedió la agencia Noticias Argentinas, los menores, que en el momento del crimen tenían 16 y 17 años, fueron sentenciados a la pena máxima del nuevo régimen penal juvenil que entró en vigencia en septiembre de 2026.

Ambos ya habían sido declarados culpables en octubre de 2023 por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número uno de San Isidro, aunque restaba la audiencia de cesura. Esta audiencia se llevó a cabo el martes pasado, donde se confirmó la sentencia de 15 años de prisión impuesta por los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto.

Los jóvenes fueron hallados culpables de homicidio doblemente agravado, lesiones graves, robo agravado, así como lesiones a la esposa de Blaquier, Magdalena De Elordy. Además, enfrentan cargos por tentativa de homicidio tras intentar escapar. Uno de ellos también fue condenado por robo con armas y encubrimiento de un vehículo robado.

El abogado de la familia de la víctima, Ramiro Salaber, confirmó que no apelarán la sentencia. "Esperamos que se cumpla la pena impuesta y que no les autoricen la libertad condicional o salidas transitorias debido a la gravedad de los delitos y su comportamiento en prisión", declaró.

El crimen ocurrió el 29 de octubre de 2022, cuando Blaquier y su esposa circulaban por la autopista Panamericana en una moto BMW 1200. A la altura del kilómetro 50, fueron sorprendidos por otra moto, que había sido robada días antes, y uno de los delincuentes disparó a Blaquier en el pecho. Como resultado del disparo, ambos cayeron de la moto y el ladrón robó el vehículo y huyó.

Tras una serie de operativos, ambos adolescentes fueron capturados, y los videos de seguridad fueron cruciales para su identificación. Las grabaciones mostraron el asalto y el intento de fuga, incluyendo la caída de uno de ellos, quien fue atendido en un hospital cercano. La médica que lo atendió lo reconoció debido a la amplia cobertura mediática del caso. Además, las novias de ambos testificaron en el juicio, afirmando que ambos habían admitido su participación en los hechos.