En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre

El INDEC publicó este martes los datos de la inflación, la cual alcanzó el 1,9% y acumula un alza de 23,6% en el año.

13/10/2026 | 16:09Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Inflación en Argentina.

FOTO: Inflación en Argentina.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que un hogar de cuatro integrantes requirió $1.632.505 para superar el umbral de la pobreza en septiembre de 2026. El valor de la Canasta Básica Total (CBT) subió 1,7% respecto de agosto.

Según el organismo, la Canasta Básica Total para un adulto equivalente se ubicó en $528.319. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, alcanzó los $239.058 por adulto equivalente, con el mismo incremento mensual del 1,7%.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Valores por tipo de hogar (Gran Buenos Aires)

Hogar de 3 integrantes (mujer de 35 años, hijo de 18 y madre de 61):

CBA $588.083 | CBT $1.299.664

Hogar de 4 integrantes (varón de 35, mujer de 31, hijo de 6 e hija de 8):

CBA $738.690 | CBT $1.632.505

Hogar de 5 integrantes (varón y mujer de 30 años, tres hijos de 1, 3 y 5):

CBA $776.939 | CBT $1.717.036

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Canasta Básica Alimentaria acumula un alza del 25,3% en lo que va del año y del 40% en la comparación interanual. La Canasta Básica Total registra un avance del 24,7% en el año y del 38,7% respecto de septiembre de 2025.

El incremento de septiembre (1,7% en ambas canastas) se ubica entre los más bajos de los últimos meses, según la serie publicada por el INDEC. Los datos corresponden a la valorización mensual de las canastas básicas en el Gran Buenos Aires.

Lectura rápida

¿Qué informó el INDEC? El INDEC informó que un hogar de cuatro integrantes requirió $1.632.505 para superar el umbral de la pobreza en septiembre de 2026.

¿Cuánto subió la CBT? La Canasta Básica Total subió 1,7% respecto de agosto.

¿Qué valor tiene la CBA? La Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $239.058 por adulto equivalente.

¿Cuál es el aumento interanual de la CBA? La Canasta Básica Alimentaria acumula un alza del 40% en la comparación interanual.

¿Dónde se aplican estos datos? Los datos corresponden a la valorización mensual de las canastas básicas en el Gran Buenos Aires.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf