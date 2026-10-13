Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que un hogar de cuatro integrantes requirió $1.632.505 para superar el umbral de la pobreza en septiembre de 2026. El valor de la Canasta Básica Total (CBT) subió 1,7% respecto de agosto.

Según el organismo, la Canasta Básica Total para un adulto equivalente se ubicó en $528.319. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, alcanzó los $239.058 por adulto equivalente, con el mismo incremento mensual del 1,7%.

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Valores por tipo de hogar (Gran Buenos Aires)

Hogar de 3 integrantes (mujer de 35 años, hijo de 18 y madre de 61):

CBA $588.083 | CBT $1.299.664

Hogar de 4 integrantes (varón de 35, mujer de 31, hijo de 6 e hija de 8):

CBA $738.690 | CBT $1.632.505

Hogar de 5 integrantes (varón y mujer de 30 años, tres hijos de 1, 3 y 5):

CBA $776.939 | CBT $1.717.036

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La Canasta Básica Alimentaria acumula un alza del 25,3% en lo que va del año y del 40% en la comparación interanual. La Canasta Básica Total registra un avance del 24,7% en el año y del 38,7% respecto de septiembre de 2025.

El incremento de septiembre (1,7% en ambas canastas) se ubica entre los más bajos de los últimos meses, según la serie publicada por el INDEC. Los datos corresponden a la valorización mensual de las canastas básicas en el Gran Buenos Aires.