Brutal pelea en la Ruta 19: la causa podría dar un inesperado giro

FOTO: Un episodio de relato salvaje terminó con un fracturado en Ruta 19.

Un violento enfrentamiento ocurrido sobre la Ruta 19, a la altura de los accesos a Córdoba capital, sumó un dramático giro en las últimas horas. La causa que investiga el fiscal Andrés Godoy apunta a un conflicto previo vinculado a celos por una mujer, dejando de lado la hipótesis de una simple discusión de tránsito ocasional.

De acuerdo con las principales líneas de investigación, el conductor del Volkswagen Vento (32 años) habría perseguido e increpado al automovilista del Peugeot 208 (26 años) hasta cruzarle el vehículo en la calzada, en el tramo comprendido entre Semillería y Astori.

Tras bajar de los rodados, ambos hombres —que ya se conocían y registraban un altercado del pasado— se trenzaron a golpes de puño. El hecho ocurrió en presencia de sus hijos menores; fue el hijo de 9 años de la víctima quien llamó desesperado a su madre para alertarle: "Papá está tirado en la calle y no despierta".

El hombre de 32 años continúa internado en la terapia intensiva del Hospital Córdoba con diagnóstico de traumatismo grave de cráneo. Según el parte médico emitido este 13 de octubre, el paciente fue extubado en las últimas horas y permanece estable, aunque con pronóstico reservado.

Por su parte, el joven de 26 años continúa detenido, pero su situación procesal podría cambiar drásticamente. Las pericias y testimonios sugieren que habría actuado bajo la figura de legítima defensa al ser interceptado en la banquina, lo que podría derivar en su pronta liberación mientras la Justicia reconstruye las responsabilidades penales del violento suceso.

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