Brutal pelea en la Ruta 19: la causa podría dar un inesperado giro
Un conductor lucha por su vida tras ser golpeado frente a sus hijos. La Justicia analiza una nueva hipótesis sobre el origen del caso.
13/10/2026 | 09:50Redacción Cadena 3
FOTO: Un episodio de relato salvaje terminó con un fracturado en Ruta 19.
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Audio. Brutal pelea en la Ruta 19: investigan si fue un ajuste de cuentas tras un drama de celos
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Un violento enfrentamiento ocurrido sobre la Ruta 19, a la altura de los accesos a Córdoba capital, sumó un dramático giro en las últimas horas. La causa que investiga el fiscal Andrés Godoy apunta a un conflicto previo vinculado a celos por una mujer, dejando de lado la hipótesis de una simple discusión de tránsito ocasional.
De acuerdo con las principales líneas de investigación, el conductor del Volkswagen Vento (32 años) habría perseguido e increpado al automovilista del Peugeot 208 (26 años) hasta cruzarle el vehículo en la calzada, en el tramo comprendido entre Semillería y Astori.
Tras bajar de los rodados, ambos hombres —que ya se conocían y registraban un altercado del pasado— se trenzaron a golpes de puño. El hecho ocurrió en presencia de sus hijos menores; fue el hijo de 9 años de la víctima quien llamó desesperado a su madre para alertarle: "Papá está tirado en la calle y no despierta".
El hombre de 32 años continúa internado en la terapia intensiva del Hospital Córdoba con diagnóstico de traumatismo grave de cráneo. Según el parte médico emitido este 13 de octubre, el paciente fue extubado en las últimas horas y permanece estable, aunque con pronóstico reservado.
Por su parte, el joven de 26 años continúa detenido, pero su situación procesal podría cambiar drásticamente. Las pericias y testimonios sugieren que habría actuado bajo la figura de legítima defensa al ser interceptado en la banquina, lo que podría derivar en su pronta liberación mientras la Justicia reconstruye las responsabilidades penales del violento suceso.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un enfrentamiento violento en la Ruta 19 entre dos automovilistas resultó en un hombre gravemente herido.
¿Quiénes están involucrados? Un conductor de Volkswagen Vento de 32 años y un automovilista de Peugeot 208 de 26 años.
¿Cuándo sucedió? El hecho ocurrió recientemente, y el parte médico fue emitido el 13 de octubre.
¿Dónde tuvo lugar? En la Ruta 19, entre Semillería y Astori, cerca de Córdoba capital.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? El conductor de 32 años persiguió al de 26, y tras un altercado, ambos se pelearon, resultando en lesiones graves.
¿Por qué se produjo el conflicto? Se investiga un conflicto previo relacionado con celos por una mujer, según el fiscal Andrés Godoy.