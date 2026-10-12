Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, el mercado cambiario argentino presenta diversas cotizaciones del dólar, que impactan de manera significativa en la vida económica de los ciudadanos. La cotización oficial del dólar se ubica en 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta. Este valor es el que generalmente se utiliza para las transacciones legales y es establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por otro lado, el dólar blue, que es el que se opera en el mercado informal, se encuentra en 1.520 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Este valor es más alto que el oficial y refleja una mayor demanda en un contexto económico de incertidumbre y restricciones cambiarias.

En adición, está el dólar que se opera a través de la bolsa, conocido como dólar bolsa o MEP, que se cotiza a 1.535.9 pesos para la compra y 1.542.9 pesos para la venta. En este caso, la operación se realiza mediante la compra y venta de títulos públicos.

Asimismo, el dólar contadoconliqui se encuentra a 1.605.5 pesos para la compra y 1.606.6 pesos para la venta. Este tipo de cambio se utiliza a menudo para capitalizar ahorros en el exterior, siendo un mecanismo atractivo para quienes desean evitar la devaluación del peso argentino.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se sitúa en 1.610.29 pesos para la compra y 1.612.96 pesos para la venta. Esto ilustra la creciente adopción de criptomonedas como forma alternativa de inversión.

Finalmente, el dólar para compras en el exterior a través de tarjeta de crédito tiene una cotización notablemente más alta, alcanzando 1.930.5 pesos para la compra y 1.995.5 pesos para la venta, incluyendo el recargo del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y las percepciones de ganancias.

Es importante comprender que las diferencias en las cotizaciones del dólar están influidas por varios factores. La incertidumbre económica, la inflación que afecta al país y las políticas del gobierno en relación al control del cambio son algunas de las razones principales que provocan estas fluctuaciones. La percepción de riesgos ante una posible devaluación también ejerce un papel crucial en la gran demanda del dólar informal.