La lucha por el título de Campeón de Liga se intensifica a solo cuatro fechas del final
Independiente Rivadavia, líder de la tabla, fue goleado por Rosario Central y la competencia se vuelve más reñida. Boca y Argentinos Juniors se acercan a solo un punto.
FOTO: Independiente Rivadavia lidera en la tabla anual.
Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- La competencia por el título de Campeón de Liga, otorgado al equipo que culmina en primer lugar en la tabla anual, se ha vuelto más reñida que nunca a falta de cuatro fechas para su cierre.
Independiente Rivadavia de Mendoza lidera con 52 puntos, pero sufrió una impactante derrota 5-0 frente a Rosario Central este domingo, lo que permitió que otros equipos comenzaran a acercarse.
Boca Juniors y Argentinos Juniors, considerados dos de los equipos más consistentes del torneo, se colocaron a solo un punto del líder, aumentando la tensión en la definición del campeonato.
Boca tuvo la oportunidad de superar a Rivadavia, pero solo logró un empate 2-2 ante Instituto en Córdoba.
Rosario Central, tras su contundente victoria, se posiciona en cuarto lugar con 50 puntos, mientras que Vélez, que se encuentra en la quinta posición con 49 puntos, tiene la posibilidad de igualar a Independiente Rivadavia si logra una victoria en su próximo partido contra Lanús.
Más atrás, Belgrano e Instituto de Córdoba suman 48 y 47 puntos, respectivamente, a la espera de una oportunidad que les permita acercarse a los punteros.
River Plate, con 45 puntos, busca un milagro que lo coloque en la pelea, ya que si gana su partido pendiente contra Sarmiento de Junín, alcanzará los 48 puntos.
Lectura rápida
¿Cuál es la situación actual en la tabla anual?
Independiente Rivadavia lidera con 52 puntos, seguido de Boca y Argentinos Juniors con 51, y Rosario Central con 50.
¿Qué sucedió con Independiente Rivadavia?
El equipo sufrió una goleada de 5-0 ante Rosario Central, lo que puso en riesgo su liderazgo.
¿Quiénes están cerca del líder?
Boca Juniors y Argentinos Juniors están a solo un punto de Independiente Rivadavia.
¿Qué equipos buscan alcanzar a los punteros?
Vélez, Belgrano e Instituto están en la pelea, con Vélez en 49 puntos y los otros dos en 48 y 47.
¿Cuál es la situación de River Plate?
River tiene 45 puntos y podría llegar a 48 si gana su partido pendiente contra Sarmiento.
[Fuente: Noticias Argentinas]