Shakira y Maluma brillaron en Madrid con su nueva canción "Agua" durante la gira europea

La cantante colombiana Shakira y su compatriota Maluma se unieron en el escenario durante la residencia de la artista en Madrid, donde interpretaron "Agua", su reciente colaboración musical, en el marco de los conciertos de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Este esperado encuentro fue anticipado por Shakira en sus redes sociales, donde insinuó la presencia de Maluma en su espectáculo, que se llevó a cabo en el Estadio Shakira, ubicado en el predio Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde.

La participación de Maluma tuvo lugar en la etapa final de la residencia, la cual ha reunido a miles de seguidores y ha contado con invitados especiales en diferentes fechas. La colaboración entre ambos artistas generó gran expectativa, especialmente con el lanzamiento de "Agua", que se suma a otras exitosas producciones que han realizado juntos a lo largo de sus carreras.

Shakira y Maluma previamente habían colaborado en éxitos como "Chantaje", "Clandestino" y "Trap", canciones que han fortalecido su vínculo artístico dentro de la música latina.

La residencia europea forma parte de la gira internacional "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que marca el regreso de Shakira a España tras varios años de ausencia. Las presentaciones en Madrid comenzaron en septiembre y culminarán el lunes 12 de octubre, en un show que también contará con la participación de otros artistas como Beéle y Dani Martín.