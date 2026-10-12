El Papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar: "Hay un 85% de que sea benigno, 15% maligno"

FOTO: La salud del Papa León XIV: cirugía para extraer un tumor en un pulmón y sus implicaciones

El Papa León XIV será intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Gemelli de Roma por un nódulo solitario en el pulmón. El doctor Claudio Zin, que conoce de cerca el protocolo del hospital vaticano, detalló por qué los especialistas optaron por la cirugía directa y qué implica realmente la intervención.

Según explicó, el nódulo es pequeño —menor de tres centímetros—, está localizado en un lugar accesible del pulmón y será abordado por el profesor Granone, jefe de cirugía pulmonar del Gemelli, uno de los cinco mejores hospitales de Europa.

Por qué operan sin biopsia previa

Zin despejó una de las principales dudas: ¿por qué no realizar primero una biopsia? “La estrategia del Gemelli es: tengo que hacer una broncoscopia… a lo mejor no llego bien al tumor. Prefiero operar con la mejor tecnología posible, con robot Da Vinci o cirugía mínimamente invasiva. Saco el tumor y en el quirófano ver si es maligno o benigno”.

Si resulta maligno, dijo que se extirpa un poco más de tejido pulmonar. Si es benigno, se deja el resto intacto.

Las chances reales

El médico fue preciso con los porcentajes: “85% de ser benigno, inflamatorio; 15% de ser maligno, ser un cáncer”.

Y agregó un dato clave: “Tomado a tiempo, estamos hablando de un cáncer curable. 100%”.

Zin aclaró además un punto que genera confusión: “Tumor para los médicos es un bulto. No significa que sea bueno o malo. No es un sinónimo de cáncer necesariamente”.

Convalecencia y agenda papal

El especialista, que atravesó una experiencia similar en el mismo hospital, relató que estuvo internado tres días y que le indicaron no volar ni trabajar durante 30 días. En el caso del Papa, se estima una internación de una semana “por si hay alguna complicación o por si tienen que reoperar”.

Sobre la posibilidad de adelantar la cirugía para cumplir con un viaje, fue categórico: “Eso no funciona así en medicina. No es que el médico te adelanta porque tenés que viajar en una operación de tórax. Las operaciones de tórax son operaciones muy complejas, muy dolorosas en el postoperatorio. Están abriendo el tórax, no es una broma”.

Entrevista de Radioinforme 3.



