Cortes de luz programados en Córdoba para el feriado: barrios y localidades afectadas

La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) informó que el lunes 12 de octubre, feriado, se llevarían a cabo cortes de luz programados en varias áreas de la provincia.

Estas interrupciones estaban destinadas a realizar trabajos de mantenimiento, mejoras y la ejecución de nuevas obras en la red eléctrica, entre otros motivos.

Los cortes programados en Córdoba incluyeron diversas zonas y horarios. Desde las 8 hasta las 11.30, se interrumpirá el servicio en los barrios Altos de Vélez Sarsfield, Parque Capital Sud, Ferrer, Suárez, V. Achával, Cerro del Moro, Bella Vista y Costa Cañada, aunque de manera parcial.

De 8 a 13, el corte afectará al sector comprendido por Camino a Interfábricas, desde Camino a la Carbonada hasta Av. 11 de Septiembre, también en forma parcial.

Además, desde las 9.30 hasta las 15.30, se cortará el suministro en la zona rural Camino a Capilla de los Remedios.

Por último, de 13.30 a 17.30, se registrarán interrupciones en los barrios El Tachito, Cabo Farina, Parque Latino, Parque Horizonte, Irupe y General Artigas, igualmente de manera parcial.

En San Francisco, los cortes programados se realizarán de 7.30 a 11 en los barrios Roca y Cotolengo, y de 7.30 a 7.45 y de 10.45 a 11 en los barrios Cotolengo y Vélez Sarsfield.

En Deán Funes, el suministro se interrumpirá de 7 a 12 en la Cooperativa de Dean Funes, Paraje Santa Cruz, San Pedro Viejo, San Pedro Norte, San Pedro de Toyos, Suace Punco, Villa Alicia, Los Pozos, El Estanque, Inschilín, Copacabana, Villa Colimba y Museo Fader.

En Villa Nueva, el corte se programa de 7 a 7.30 en los barrios Pinar de las Tejas, San Antonio, Agua Clara, Ecotec, Costa de Oro, Prado Español, Rincón Escondido, Miraflores y Centro Empleados de Comercio, y de 7 a 10 en el barrio Prado Español. Además, de 7 a 12, se interrumpirá el servicio en localidades de Quilino, Villa Quilino, Paraje Los Cadillos, San Antonio, Las Chacras, El Bañado, La Florida, La Barranca, San José de las Salinas, Lucio V. Mansilla, Agua Hedionda, El Tuscal y zona rural desde La Tosca hasta La Concepción.

Por último, de 8 a 12, se registrarán cortes en las localidades de Agua de Oro, La Granja, General Paz, Ascochinga y La Paz.