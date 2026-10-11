En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Independiente

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Independiente

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Conrado Vicens

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Grítalo "Pirata": volvé a festejar los goles del triunfo de Belgrano contra Racing en Avellaneda

 

11/10/2026 | 22:23Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Belgrano venció a Racing en Avellaneda. (Foto: Prensa CAB)

FOTO: Belgrano venció a Racing en Avellaneda. (Foto: Prensa CAB)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. 1° gol de Belgrano a Racing. (Lucas Zelarayán)

    La Cadena del Gol

    Episodios

  2.

    Audio. 2° gol de Belgrano a Racing. (Franco Vázquez)

    La Cadena del Gol

    Episodios

Gustavo Vergara Por Gustavo Vergara

Belgrano sigue en su buen momento, venció a Racing en Avellaneda, por la Fecha 12 del Torneo Clausura y se subió a lo más alto de su zona.

"El Pirata" llegaba entonado tras quedarse con el clásico cordobés frente a Talleres y le ganó a su rival por 2-0. El volante Lucas Zelarayán fue el autor del primer gol de la noche, con un zurdazo bajo y cruzado muy preciso, a los 40 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista Franco “Mudo” Vázquez sentenció en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Belgrano ganó el partido contra Racing por 2-0.

¿Quién anotó el primer gol?
El primer gol fue anotado por Lucas Zelarayán.

¿Cuándo se anotó el primer gol?
El primer gol se anotó a los 40 minutos del primer tiempo.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en Avellaneda.

¿Cuál fue el resultado final del partido?
El resultado final fue 2-0 a favor de Belgrano.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf