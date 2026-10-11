Grítalo "Pirata": volvé a festejar los goles del triunfo de Belgrano contra Racing en Avellaneda
11/10/2026 | 22:23Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano venció a Racing en Avellaneda. (Foto: Prensa CAB)
Belgrano sigue en su buen momento, venció a Racing en Avellaneda, por la Fecha 12 del Torneo Clausura y se subió a lo más alto de su zona.
"El Pirata" llegaba entonado tras quedarse con el clásico cordobés frente a Talleres y le ganó a su rival por 2-0. El volante Lucas Zelarayán fue el autor del primer gol de la noche, con un zurdazo bajo y cruzado muy preciso, a los 40 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista Franco “Mudo” Vázquez sentenció en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Belgrano ganó el partido contra Racing por 2-0.
¿Quién anotó el primer gol?
El primer gol fue anotado por Lucas Zelarayán.
¿Cuándo se anotó el primer gol?
El primer gol se anotó a los 40 minutos del primer tiempo.
¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en Avellaneda.
¿Cuál fue el resultado final del partido?
El resultado final fue 2-0 a favor de Belgrano.