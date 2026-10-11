Grítalo "Pirata": volvé a festejar los goles del triunfo de Belgrano contra Racing en Avellaneda

Por Gustavo Vergara

Belgrano sigue en su buen momento, venció a Racing en Avellaneda, por la Fecha 12 del Torneo Clausura y se subió a lo más alto de su zona.

"El Pirata" llegaba entonado tras quedarse con el clásico cordobés frente a Talleres y le ganó a su rival por 2-0. El volante Lucas Zelarayán fue el autor del primer gol de la noche, con un zurdazo bajo y cruzado muy preciso, a los 40 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista Franco “Mudo” Vázquez sentenció en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo.