Un simple cambio al caminar puede aliviar el dolor de rodilla por artritis sin medicamentos

El dolor de rodilla asociado a la artritis puede aliviarse mediante un simple ajuste en la forma de caminar. Un estudio clínico de un año, publicado en The Lancet Rheumatology, demostró que modificar el ángulo de los pies al caminar reduce el dolor de osteoartritis en una medida comparable a la de ciertos medicamentos, sin requerir tratamientos farmacológicos o quirúrgicos.

Los participantes que adoptaron esta técnica personalizada de caminata no solo informaron una disminución significativa del dolor, sino que también mostraron signos alentadores de una menor degradación del cartílago en la rodilla, según escáneres de resonancia magnética. Esta intervención podría ser especialmente relevante para los aproximadamente 22% de adultos mayores de 40 años que padecen osteoartritis, una de las principales causas de discapacidad.

La osteoartritis provoca un desgaste progresivo del cartílago, el tejido que protege las articulaciones. A medida que el cartílago se deteriora, actividades cotidianas como caminar o subir escaleras se vuelven dolorosas. A pesar de que existen tratamientos como la terapia física y medicamentos para manejar los síntomas, no hay un tratamiento que restaure el cartílago perdido.

Investigadores de la Universidad de Utah, junto con colaboradores de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Stanford, exploraron una estrategia llamada reentrenamiento de la marcha. Este enfoque busca cambiar la mecánica de caminar para reducir la presión en las partes vulnerables de la rodilla, en lugar de centrarse únicamente en aliviar el dolor.

Los resultados, publicados en agosto de 2025, provinieron del primer ensayo clínico aleatorizado y controlado por placebo que demostró la efectividad del reentrenamiento de la marcha personalizado para la osteoartritis de rodilla durante un año. El estudio fue co-dirigido por el profesor asistente de ingeniería mecánica Scott Uhlrich de la Universidad de Utah, con apoyo de agencias de investigación federales, incluyendo al Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.

"Sabemos que las cargas más altas en la rodilla de las personas con osteoartritis aceleran la progresión de la enfermedad, y que cambiar el ángulo del pie puede reducir la carga en la rodilla", comentó Uhlrich. Sin embargo, hasta ahora no había estudios aleatorizados y controlados que demostraran su efectividad.

La clave de esta técnica radica en cómo el peso corporal se distribuye en la rodilla con cada paso. Normalmente, la sección interna de la rodilla soporta más carga, lo que explica la alta incidencia de osteoartritis en esta área. Cambiar la dirección de los dedos de los pies al caminar puede redistribuir parte de esa presión, reduciendo el estrés sobre el cartílago afectado.

Es importante destacar que no todos los pacientes se benefician de la misma manera. Algunos pueden necesitar girar los dedos de los pies hacia adentro, mientras que otros pueden requerir un giro hacia afuera. Un ajuste incorrecto podría aumentar la presión en la articulación dañada.

El estudio incluyó a 68 participantes con osteoartritis leve a moderada en la parte interna de la rodilla. Durante las primeras visitas al laboratorio, se realizaron escáneres de resonancia magnética y se midieron las fuerzas generadas al caminar en una cinta de correr equipada con sensores. A partir de ahí, los investigadores determinaron qué ajuste era más efectivo para cada individuo.

Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno recibió instrucciones personalizadas para minimizar el estrés en la rodilla, mientras que el otro recibió un tratamiento simulado, manteniendo su ángulo natural de los pies. Ambos grupos asistieron a seis sesiones de entrenamiento durante seis semanas, donde aprendieron a mantener su nuevo patrón de marcha.

Después de un año, los resultados mostraron que los participantes que siguieron el entrenamiento personalizado informaron una mejora promedio de 2.5 puntos en una escala de dolor del 0 al 10, en comparación con 1.3 puntos en el grupo de control. Además, el 91% de los participantes en el grupo de intervención experimentó una reducción clínicamente significativa del dolor.

Las resonancias magnéticas revelaron una disminución en la degradación de un marcador de salud del cartílago en el grupo que adoptó el nuevo patrón de marcha, sugiriendo que esta técnica podría ayudar a preservar la salud del cartílago a lo largo del tiempo.

A pesar de estos resultados prometedores, los investigadores advierten que el reentrenamiento de la marcha personalizado aún no está listo para su uso clínico generalizado. Se necesitan estudios más amplios y métodos prácticos para implementar esta técnica en clínicas de terapia física. Sin embargo, la posibilidad de aliviar el dolor y potencialmente ralentizar la degradación del cartílago hace que este enfoque sea una opción intrigante para quienes sufren de osteoartritis de rodilla.