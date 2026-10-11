Un argentino murió en un accidente de moto en Punta Cana

Un argentino de 30 años, identificado como Roberto Farías García, oriundo de Pergamino, falleció en un accidente de tránsito en Punta Cana, República Dominicana.

El siniestro tuvo lugar el viernes por la tarde sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, en las cercanías del cruce con Domingo Maíz, en la localidad de Verón. Según informaciones de la prensa local, el accidente involucró a un camión cargado de caliche, un material utilizado en la construcción, y a la moto en la que circulaba la víctima.

Las primeras versiones indicaron que el camión realizó una maniobra que obligó al motociclista a frenar bruscamente para evitar un choque. En esas circunstancias, Farías García salió despedido de la moto y cayó sobre el asfalto. La principal hipótesis sostiene que, tras la caída, las ruedas del camión pasaron por encima de su cuerpo.

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Las autoridades encargadas de la investigación deberán establecer las circunstancias exactas del accidente.

Luego del siniestro, el cuerpo de Farías García fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ubicado en el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, donde se le realizó la autopsia. Posteriormente, sus familiares gestionaron el traslado de los restos a Argentina, donde se llevará a cabo su despedida.

En medio del dolor de la pérdida, la pareja de Roberto expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de familiares y amigos en Argentina.

A través de una publicación en Facebook, manifestó: "Quiero agradecer de todo corazón a cada persona que me ha escrito, que ha estado pendiente de mí y de nuestra familia, que nos ha acompañado, nos ha brindado palabras de consuelo y nos ha hecho sentir que no estamos solos en medio de tanto dolor". También destacó la importancia de la solidaridad en un momento tan difícil, afirmando: "No existen palabras suficientes para expresar lo que significa recibir tanto cariño en un momento en el que el corazón está roto".

La pareja de Farías García también hizo un llamado a la justicia, pidiendo que su nombre no quedara en el olvido y que se esclarecieran los hechos. "Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. El dolor es inmenso, pero encontrar el apoyo de tantas personas me da fuerzas para seguir adelante y pedir que se haga justicia por mi Robert, MI AMOR. Que su nombre no quede en el olvido, que lo ocurrido no quede impune y que podamos conocer la verdad. Robert merece justicia. Su familia merece respuestas. Y su memoria merece que sigamos alzando la voz", concluyó.