Accidente fatal en la ruta 9 de Tucumán: murieron dos policías

Dos efectivos de la Policía de Tucumán fallecieron este domingo a las 8 de la mañana tras un violento choque frontal registrado sobre la ruta nacional 9, en el kilómetro 1.351, en la ciudad de Benjamín Pastrán.

El impacto se produjo entre una camioneta Peugeot Partner del 911 de la fuerza provincial y un camión Scania. Las víctimas fatales fueron identificadas como el cabo Nicolás Sarado y Ulises Acosta.

En el vehículo policial viajaban además dos mujeres de la fuerza, quienes resultaron con heridas graves y fueron trasladadas de urgencia al hospital Padilla. El conductor del camión, en tanto, resultó ileso.

El accidente ocurrió en una zona de intensa circulación y en medio de condiciones de lluvia. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Informe de Gabriel Melián.