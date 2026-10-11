Accidente fatal en la ruta 9 de Tucumán: murieron dos policías
En el vehículo policial viajaban además dos mujeres de la fuerza, quienes resultaron con heridas graves y fueron trasladadas de urgencia al hospital Padilla.
11/10/2026 | 17:28Redacción Cadena 3
FOTO: Accidente fatal en Tucumán.
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Panorama Federal
Dos efectivos de la Policía de Tucumán fallecieron este domingo a las 8 de la mañana tras un violento choque frontal registrado sobre la ruta nacional 9, en el kilómetro 1.351, en la ciudad de Benjamín Pastrán.
El impacto se produjo entre una camioneta Peugeot Partner del 911 de la fuerza provincial y un camión Scania. Las víctimas fatales fueron identificadas como el cabo Nicolás Sarado y Ulises Acosta.
En el vehículo policial viajaban además dos mujeres de la fuerza, quienes resultaron con heridas graves y fueron trasladadas de urgencia al hospital Padilla. El conductor del camión, en tanto, resultó ileso.
El accidente ocurrió en una zona de intensa circulación y en medio de condiciones de lluvia. Las autoridades investigan las causas del siniestro.
Informe de Gabriel Melián.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Dos efectivos de la Policía de Tucumán fallecieron en un choque frontal en la ruta nacional 9.
¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas fatales fueron el cabo Nicolás Sarado y Ulises Acosta.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este domingo a las 8 de la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el choque? El choque se registró en el kilómetro 1.351, en la ciudad de Benjamín Pastrán.
¿Cómo fue el accidente? El impacto fue entre una camioneta Peugeot Partner y un camión Scania en condiciones de lluvia.
¿Por qué se investiga el siniestro? Las autoridades investigan las causas del accidente debido a la intensa circulación en la zona.