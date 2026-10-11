La planta que atrae colibríes, mide hasta dos metros y puede plantarse en primavera

La salvia azul captó la atención por su particular tonalidad entre azulado y violeta, su capacidad de atraer colibríes y su notable altura, que alcanza hasta dos metros en condiciones adecuadas. Esta planta se convirtió en un elemento central en canteros, patios y jardines durante la temporada de floración, aportando un atractivo visual significativo a los espacios.

La salvia azul, conocida científicamente como Salvia guaranitica, tuvo su origen en Sudamérica y creció en diversas regiones de Argentina. Sus flores, de un intenso color azul o violeta, se agruparon en espigas que sobresalieron entre el follaje verde.

Una de las características más notables de esta planta es su capacidad de atraer colibríes, que se acercan para alimentarse del néctar de sus flores. También recibe la visita de otros polinizadores, lo que la hace una excelente opción para quienes buscan incorporar más vida a sus jardines. Dependiendo de las condiciones de cultivo, la salvia azul alcanzó entre 1 y 2 metros de altura, lo que la hizo especialmente adecuada para canteros, bordes de jardines y espacios donde se buscó combinar plantas de diferentes tamaños.

A pesar de ser una planta resistente una vez establecida, la salvia azul requiere ciertos cuidados para favorecer su crecimiento y floración. Necesita de una ubicación adecuada y una rutina de mantenimiento. Crece mejor a pleno sol o en lugares con algunas horas de sol directo. En zonas de mucho calor, se beneficia de una protección parcial durante las horas más intensas.

En cuanto al riego, la salvia azul demanda humedad moderada, especialmente durante los períodos secos y mientras se establece. Se debe evitar el encharcamiento, así como también se recomendó un sustrato fértil y con buen drenaje para que las raíces no permanecieran demasiado tiempo en contacto con el agua.

La primavera resulta ser una época propicia para plantar salvia azul, ya que las temperaturas suben y las condiciones favorecen el desarrollo de nuevos brotes. También es posible plantarla durante otros períodos templados, dependiendo del clima de cada región. Para favorecer su crecimiento, se recomendó elegir un lugar con buena exposición solar, preparar el suelo y mantener un riego regular sin excederse. La planta necesitó recibir buena luz solar para crecer adecuadamente.