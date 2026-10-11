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Lazio se impone a Monza y comparte el liderazgo de la Serie A con el Inter

La Lazio logró una victoria crucial por 3-1 ante Monza, mientras que Roma empató sin goles contra Como y perdió el liderazgo del campeonato italiano.

11/10/2026 | 12:36Redacción Cadena 3

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Lazio es el líder de la Serie A junto al Inter.

FOTO: Lazio es el líder de la Serie A junto al Inter.

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Buenos Aires, 11 de octubre (NA) -- La Lazio se impuso por 3 a 1 ante Monza y se posicionó como líder de la Serie A, compartiendo el primer lugar con el Inter. En contraste, la Roma, que cuenta con Paulo Dybala, no pudo pasar del 0-0 en su encuentro contra Como.

El equipo romano comenzó fuerte, abriendo el marcador rápidamente gracias a un gol espectacular del portugués Nuno Tavares a los tres minutos del primer tiempo. La ventaja se amplió a los 23 minutos, cuando el danés Gustav Isaksen anotó el segundo tanto.

Monza sufrió un golpe duro al quedar con diez hombres tras la expulsión de Lorenzo Lucchesi a los 35 minutos. Sin embargo, el equipo visitante logró descontar en el segundo tiempo con un cabezazo de Giorgio Goglichidze.

A pesar de la presión de Monza en busca del empate, la Lazio mantuvo su ventaja y selló el partido en el último minuto con un remate de Andrea Pinamonti, asistido por Alfonso Pedraza, lo que les permitió afirmarse en la cima de la tabla junto al Inter.

Por su parte, la Roma perdió el liderato, aunque logró un empate valioso en su visita a Como. El encuentro tuvo un primer tiempo lleno de oportunidades, donde Dybala y Lorenzo Pellegrini destacaron para la visita, mientras que Nico Paz y Chalobah lo hicieron para el local.

El partido cambió de rumbo en el segundo tiempo, cuando Donyell Malen fue expulsado por una entrada violenta sobre Kaiki, lo que obligó a la Roma a replegarse. A pesar de tener un jugador más, Como no logró concretar las ocasiones, enfrentándose a una defensa bien organizada que permitió a la Roma mantener su invicto.

En otros resultados, Bologna logró su primera victoria de la temporada al vencer 2-1 a Lecce como visitante. Más tarde, Milan se enfrentará a Sassuolo, mientras que Juventus visitará el estadio de Cagliari.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó en la jornada?
La Lazio ganó 3-1 contra Monza.

¿Quiénes comparten el liderazgo de la Serie A?
Lazio e Inter son los líderes de la Serie A.

¿Qué resultado obtuvo la Roma?
La Roma empató 0-0 contra Como.

¿Quién anotó para la Lazio?
Los goles fueron de Nuno Tavares, Gustav Isaksen y Andrea Pinamonti.

¿Qué equipo logró su primera victoria?
Bologna consiguió su primera victoria al vencer a Lecce.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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