Delincuentes entraron a un country de Córdoba y robaron dinero y objetos de valor en dos casas

FOTO: El hecho ocurrió en Los Árboles, en Valle Escondido.

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Un robo es investigado en el country Los Árboles, ubicado en Valle Escondido, en la ciudad de Córdoba, luego de que se registraran daños en el tejido perimetral y el ingreso de delincuentes a dos viviendas.

Según la información policial, el hecho fue advertido durante la madrugada, cuando personal de la fuerza se constituyó en el barrio privado y tomó conocimiento de lo ocurrido.

Del interior de los domicilios sustrajeron dinero en moneda extranjera, prendas de vestir, relojes y otros elementos.

Las circunstancias del hecho y la identidad de los responsables son materia de investigación.