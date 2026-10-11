Delincuentes entraron a un country de Córdoba y robaron dinero y objetos de valor en dos casas
El hecho ocurrió en el barrio cerrado Los Árboles, en Valle Escondido. Los delincuentes habrían ingresado tras provocar daños en el tejido perimetral. La Policía investiga lo sucedido.
11/10/2026 | 09:16Redacción Cadena 3
FOTO: El hecho ocurrió en Los Árboles, en Valle Escondido.
FOTO: El hecho ocurrió en Los Árboles, en Valle Escondido.
Un robo es investigado en el country Los Árboles, ubicado en Valle Escondido, en la ciudad de Córdoba, luego de que se registraran daños en el tejido perimetral y el ingreso de delincuentes a dos viviendas.
Según la información policial, el hecho fue advertido durante la madrugada, cuando personal de la fuerza se constituyó en el barrio privado y tomó conocimiento de lo ocurrido.
Del interior de los domicilios sustrajeron dinero en moneda extranjera, prendas de vestir, relojes y otros elementos.
Las circunstancias del hecho y la identidad de los responsables son materia de investigación.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un robo en el country Los Árboles con daños en el tejido perimetral y el ingreso de delincuentes a dos viviendas.
¿Quién investiga el caso? La investigación está a cargo de la policía local.
¿Cuándo se detectó el robo? Durante la madrugada.
¿Dónde sucedió el robo? En el country Los Árboles, en Valle Escondido, Córdoba.
¿Qué se robó? Dinero en moneda extranjera, prendas de vestir, relojes y otros elementos.