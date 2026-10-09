Caso Ivana Garcilazo: el juicio entra en su tramo final y el 26 se conocerá la sentencia

El juicio por el crimen de Ivana Garcilazo entra en su etapa final, con los alegatos de clausura previstos para el 22 de octubre y la fecha de sentencia fijada para el 26. La familia de la joven aseguró que atraviesa las últimas jornadas con tranquilidad y confianza en la Justicia, pese a tener que revivir lo ocurrido durante las audiencias.

“Es un proceso que tenemos que pasar, volver a revivir todo, pero con la fe y la tranquilidad en la Justicia, en que venimos haciendo las cosas bien y que ellos no tienen nada que comprobar”, expresó Silvina Garcilazo, hermana de Ivana referirse al desarrollo del debate.

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Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue la declaración de uno de los acusados, quien rompió el silencio durante el juicio. La familiar sostuvo que la querella ya había anticipado esa posibilidad y criticó el contenido de su exposición. “A mí en lo personal me pareció una falta de respeto que una persona que asesinó arranque una declaración orando para que Dios ilumine su inocencia”, afirmó.

También puso en duda la versión del acusado sobre sus dificultades visuales. Según relató, el hombre sostiene que no ve desde los 14 años y que no utiliza lentes porque le molestan. La familiar cuestionó esa explicación y la contrastó con imágenes en las que, según indicó, se lo observa utilizando un celular.

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Además, rechazó la explicación que el acusado habría dado sobre su ingreso ilegal a Bolivia. “Sigo creyendo que son todas mentiras, que no le creo nada”, sostuvo, y consideró que sus declaraciones resultan contradictorias con otros elementos que conoce la querella.

Al evaluar las pruebas presentadas hasta el momento, la familiar se mostró contundente: “Sí, totalmente, totalmente”, respondió cuando le preguntaron si consideraba que eran suficientes. En ese sentido, mencionó los testimonios de personas que estuvieron en el lugar, los peritos en criminalística y el médico forense.

Según expresó, las pruebas expuestas durante el debate respaldan que Ivana murió como consecuencia del golpe que recibió en la cabeza con un ladrillo. El proceso continuará con las últimas instancias antes de los alegatos y la sentencia, prevista para el 26 de octubre.

Informe de Julián Maragliano.