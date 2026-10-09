Caso Ivana Garcilazo: el juicio entra en su tramo final y el 26 se conocerá la sentencia
La familia de la joven expresó su confianza en las pruebas presentadas y cuestionó la versión de uno de los acusados. Los alegatos de clausura serán el 22 de octubre.
09/10/2026 | 12:58Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La familia de Ivana Garcilazo, asesinada el 30 de septiembre de 2023.
El juicio por el crimen de Ivana Garcilazo entra en su etapa final, con los alegatos de clausura previstos para el 22 de octubre y la fecha de sentencia fijada para el 26. La familia de la joven aseguró que atraviesa las últimas jornadas con tranquilidad y confianza en la Justicia, pese a tener que revivir lo ocurrido durante las audiencias.
“Es un proceso que tenemos que pasar, volver a revivir todo, pero con la fe y la tranquilidad en la Justicia, en que venimos haciendo las cosas bien y que ellos no tienen nada que comprobar”, expresó Silvina Garcilazo, hermana de Ivana referirse al desarrollo del debate.
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Silvina, hermana de la víctima habló con Cadena 3 Rosario y cuestionó la estrategia de los imputados. La familia seguirá el debate, aunque evitará las imágenes más crudas del expediente.
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Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue la declaración de uno de los acusados, quien rompió el silencio durante el juicio. La familiar sostuvo que la querella ya había anticipado esa posibilidad y criticó el contenido de su exposición. “A mí en lo personal me pareció una falta de respeto que una persona que asesinó arranque una declaración orando para que Dios ilumine su inocencia”, afirmó.
También puso en duda la versión del acusado sobre sus dificultades visuales. Según relató, el hombre sostiene que no ve desde los 14 años y que no utiliza lentes porque le molestan. La familiar cuestionó esa explicación y la contrastó con imágenes en las que, según indicó, se lo observa utilizando un celular.
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Además, rechazó la explicación que el acusado habría dado sobre su ingreso ilegal a Bolivia. “Sigo creyendo que son todas mentiras, que no le creo nada”, sostuvo, y consideró que sus declaraciones resultan contradictorias con otros elementos que conoce la querella.
Al evaluar las pruebas presentadas hasta el momento, la familiar se mostró contundente: “Sí, totalmente, totalmente”, respondió cuando le preguntaron si consideraba que eran suficientes. En ese sentido, mencionó los testimonios de personas que estuvieron en el lugar, los peritos en criminalística y el médico forense.
Según expresó, las pruebas expuestas durante el debate respaldan que Ivana murió como consecuencia del golpe que recibió en la cabeza con un ladrillo. El proceso continuará con las últimas instancias antes de los alegatos y la sentencia, prevista para el 26 de octubre.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en el juicio? El juicio por el crimen de Ivana Garcilazo entra en su etapa final, con alegatos de clausura y sentencia próxima.
¿Quiénes están involucrados en el juicio? La familia de Ivana Garcilazo y los acusados, uno de los cuales rompió el silencio durante el juicio.
¿Cuándo se fijaron las fechas clave? Los alegatos de clausura están previstos para el 22 de octubre y la sentencia para el 26 de octubre.
¿Dónde se lleva a cabo el juicio? El juicio se desarrolla en la Justicia argentina, aunque se menciona un ingreso ilegal a Bolivia.
¿Por qué la familia confía en la Justicia? La familia de Ivana expresa tranquilidad y fe en la Justicia a pesar de revivir los hechos durante el proceso.