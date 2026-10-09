Un sismo de magnitud 7,6 afectó a Panamá y generó alertas de tsunami en la región
Un fuerte movimiento telúrico se sintió en Colombia y Costa Rica, mientras las autoridades evaluaron posibles riesgos para las costas de varios países de la región.
FOTO: Un potente sismo sacudió Panamá.
Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el viernes Panamá, de acuerdo a informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Este evento sísmico generó evacuaciones en edificios y viviendas de la región.
Hasta el momento, los medios panameños no han reportado víctimas ni daños significativos, aunque el sismo causó pánico en la capital del país centroamericano.
Como medida de precaución, el Ministerio de Educación suspendió las clases en el turno vespertino a nivel nacional y se cerraron las oficinas administrativas.
El epicentro del sismo se localizó a 12 km al este-noreste de Pitaloza Arriba, a una profundidad de 12,6 km, según lo informado por la cadena estadounidense CNN.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia sobre la posibilidad de tsunamis generalizados y peligrosos, que podrían impactar en las próximas tres horas en las costas de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.
Inicialmente, el movimiento telúrico fue reportado con una magnitud de 8.0, pero posteriormente, el USGS revisó la cifra a 7,7.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Panamá?
Un terremoto de magnitud 7,6 afectó al país el 9 de octubre.
¿Quién reportó el sismo?
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fue el encargado de informar sobre el evento.
¿Cuándo sucedió?
El sismo tuvo lugar el viernes 9 de octubre de 2026.
¿Dónde se localizó el epicentro?
El epicentro estuvo a 12 km al este-noreste de Pitaloza Arriba.
¿Qué medidas se tomaron?
Se suspendieron las clases y se cerraron oficinas administrativas como precaución.
[Fuente: Noticias Argentinas]