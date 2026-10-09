Un sismo de magnitud 7,6 afectó a Panamá y generó alertas de tsunami en la región

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el viernes Panamá, de acuerdo a informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Este evento sísmico generó evacuaciones en edificios y viviendas de la región.

Hasta el momento, los medios panameños no han reportado víctimas ni daños significativos, aunque el sismo causó pánico en la capital del país centroamericano.

Como medida de precaución, el Ministerio de Educación suspendió las clases en el turno vespertino a nivel nacional y se cerraron las oficinas administrativas.

El epicentro del sismo se localizó a 12 km al este-noreste de Pitaloza Arriba, a una profundidad de 12,6 km, según lo informado por la cadena estadounidense CNN.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia sobre la posibilidad de tsunamis generalizados y peligrosos, que podrían impactar en las próximas tres horas en las costas de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

Inicialmente, el movimiento telúrico fue reportado con una magnitud de 8.0, pero posteriormente, el USGS revisó la cifra a 7,7.