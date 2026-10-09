¡Medio palo verde!

FOTO: Gordo de Navidad de Lotería de Córdoba distribuirá U$S 500.000 y sorteará 11 vehículos

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Los sorteos incluirán tres camionetas, ocho motos, tres Smart TV de 55”, tres PlayStation 5 y tres iPhone 17.

Lo más importante , es que el primer premio de US$ 500.000 tendrá la modalidad de “sale sí o sí” en el sorteo final del 30 de diciembre.

Con una fracción de $10.000, se podrá participar también de otros 27 sorteos por la compra anticipada.

Entre los vehículos se sortearán tres camionetas: dos Toyota Hilux, una RAM 4x4 y ocho motos.

Además se distribuirán tres Smart TV de 55”, tres PlayStation 5 y tres iPhone 17.

A continuación se detallan los sorteos por compra anticipada:

• 23 de octubre: un iPhone 17, un Smart TV de 55” más PlayStation 5 y una Toyota Hilux.

• 30 de octubre: US$ 5.000, US$ 5.000 y US$ 10.000 libres de impuestos.

• 6 de noviembre: una moto Motomel Strato Euro 150, una Honda Wave 110 y una Benelli TRK 502 X.

• 13 de noviembre: un Smart TV de 55” más PlayStation 5, una orden de compra Kit Hogar por $7.000.000 y US$ 10.000 libres de impuestos.

• 20 de noviembre: un paquete turístico a Maceió, uno a Salvador de Bahía y una RAM 4x4.

• 27 de noviembre: una moto Motomel Strato Euro 150, una Honda Wave 110 y una Honda XR300L Tornado Rally.

• 4 de diciembre: un iPhone 17, un Smart TV de 55” más PlayStation 5 y una orden de compra Kit Hogar por $7.000.000.

• 11 de diciembre: US$ 5.000, US$ 5.000 y US$ 10.000 libres de impuestos.

• 18 de diciembre: un iPhone 17, US$ 5.000 y un paquete turístico a Bayahibe.

Premios extraordinarios el 30 de diciembre

El día del sorteo final, una vez realizadas las 20 extracciones y definido el ganador del primer premio, se sortearán premios extraordinarios entre todos los números de billete y fracción comercializados: una moto Motomel Strato Euro 150, una Honda Wave 110, 12 premios mensuales de $1.500.000 cada uno y una Toyota Hilux.

El gran cierre será el 30 de diciembre, con un primer premio de US$ 500.000 que sale sí o sí. El Gordo de Navidad ofrecerá así oportunidades para ganar entre octubre y diciembre, con premios en efectivo, vehículos, tecnología, órdenes de compra y viajes.