Auto Munich, concesionario oficial de BMW y MINI en Córdoba, presenta Auto Munich Week, una propuesta con bonificaciones especiales sobre el precio de lista en una selección de unidades exclusivas. Todas las ofertas incluyen el patentamiento 2026 y cuentan con stock limitado.

BMW 118 Black Edition

La propuesta destacada de BMW es el BMW 118 Black Edition, que pasa de un precio de lista de USD 45.900 a USD 43.400. La promoción alcanza solo a dos unidades.

MINI

Por su parte, MINI ofrece precios especiales en tres modelos, con una única unidad disponible de cada uno:

• MINI Cooper C 3 puertas: de USD 44.700 a USD 41.000.

• MINI Cooper S 3 puertas: de USD 54.900 a USD 49.900.

• MINI Cabrio Cooper S: de USD 61.900 a USD 56.900.

Quienes quieran conocer en detalle estas oportunidades y recibir asesoramiento personalizado para elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades pueden acercarse a Auto Munich, en Av. Sagrada Familia 332, Córdoba, o contactarse a través de sus redes oficiales: @bmwautomunich y @mini.automunich o al whatsapp 3517422020

Precios válidos hasta agotar stock. Imágenes ilustrativas.