FOTO: Instituto recibe a River en Córdoba por un lugar en la semifinal (Foto: @InstitutoACC).

Instituto recibe este sábado a River en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Clausura.

El partido se jugará a las 22 horas en el Estadio Monumental Presidente Perón. La cobertura del encuentro se podrá seguir a través de Cadena 3, mientras que la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El árbitro designado es Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

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El equipo cordobés tuvo una destacada actuación en la fase inicial del torneo, terminando como líder de la Zona A con 34 puntos.

En los octavos de final, el conjunto dirigido por Diego Flores superó a Huracán con un 2-1.

River clasificó a los cuartos de final tras superar un semestre difícil, marcado por las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, lo que llevó a la salida del entrenador Eduardo Coudet.

Con Leonardo Ponzio como DT interino, el Millonario mostró una notable mejora, terminando cuarto en la Zona B con 26 puntos y ganando 3-1 a Lanús en los octavos de final.

A pesar de la recuperación, el conjunto de Núñez no logró clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, por lo que su única opción para volver a competir en el torneo continental es consagrarse campeón del Torneo Clausura.

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