Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- El defensor de Estudiantes de La Plata, Marcos Rojo, compartió su desazón tras la final de la Copa Libertadores, donde su equipo fue derrotado por Palmeiras por 1-0. En sus declaraciones, destacó la expectativa que tenían de consagrarse campeones, afirmando: "La verdad es que pensábamos que era nuestra y que se nos daba por todo lo trabajado y lo recorrido durante la Copa".

Rojo, visiblemente afectado, subrayó el esfuerzo realizado por el equipo a lo largo de los 90 minutos, donde el conjunto brasileño no logró mostrar su mejor juego: "Con la cabeza en alto porque dimos todo hasta el final". Además, reconoció la calidad de su rival, mencionando: "Palmeiras es un equipazo con grandísimos jugadores. Tienen un gran proyecto de trabajo". Sin embargo, su tristeza era palpable al decir: "No se nos dio y eso da bronca y tristeza".

Palmeiras se coronó campeón de la Copa Libertadores al vencer a Estudiantes de La Plata, y la mística copera del "Pincha" no fue suficiente para frenar el dominio brasileño en este importante torneo.

El defensor, que fue buscado por el presidente Juan Sebastián Verón, reflexionó sobre el desarrollo del partido, señalando que su equipo se mostró mejor durante el encuentro: "Con nuestras armas lo intentamos, lo metimos en un arco, pero con tristeza porque no se nos dio". Y añadió: "Partido peleado, ellos tuvieron una y la metieron; nosotros tuvimos muchas y no pudimos concretar".

Finalmente, Rojo reiteró su deseo de haber levantado la quinta copa del "Pincha": "Nos quedamos con las manos vacías, pero nos vamos con orgullo. Es una lástima que no podamos llevar la Copa, pero estoy orgulloso porque este equipo representó al máximo los ideales del club".

Con este triunfo, Brasil supera a los equipos argentinos en la historia de la Libertadores, alcanzando un total de 26 títulos frente a 25 de los argentinos. Esta victoria también extiende una racha que comenzó en 2019, cuando Flamengo derrotó a River Plate, y desde entonces solo los equipos brasileños han conseguido alzarse con el trofeo.